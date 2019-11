Bei Mainz klappt, was bei Köln misslingt

Gisdol machte derweil als Kölner Trainer die Erfahrung, dass es nicht so leicht ist, einem verunsicherten Ensemble mit einigen Korrekturen wieder Leben einzuhauchen. Weder die Nominierung von Anthony Modeste als Stoßstürmer fruchtete, noch die Hereinnahme von Marco Höger als Sechser. Und wenn auch noch Nationalspieler Jonas Hector patzt, ist der Systemausfall komplett. "So eine Rettung machst du nicht an einem Tag" , sagte Gisdol am Samstag.

"Die Charakteristik eines Fußballspiels" , sinnierte Beierlorzer am Tag darauf, "ist nicht vorhersehbar". Statt die eigene Person zu überhöhen, wollte er lieber die Verdienste seines Vorgängers Schwarz gewürdigt wissen, mit dem sich Beierlorzer im Vorlauf ausgiebig ausgetauscht hatte. Er lobte die Mannschaft berechtigterweise für eine "sensationelle Disziplin und klasse Umschaltmomente" . Mainz bestach beim höchsten Saisonsieg mit gnadenloser Effizienz.

Nach dem 1:0 durch den zum Rechtsverteidiger umfunktionierten Levin Öztunali (33.) folgten selbst in Unterzahl noch weitere blitzsaubere Kontertore. Der zu Recht von Schiedsrichter Bastian Dankert nachträglich mit Rot geahndete Tritt von Ridle Baku gegen Nationalspieler Sebastian Rudy (45.+2) blieb damit folgenlos.

Im Kader steckt mehr Qualität

Seinen Ausfall fing ein Kollektiv auf, in dem sich auf einmal viele Stützen zeigten. Der überragende Taktgeber Boetius, der beim vierten Treffer halb Hoffenheim austrickste (90.), der bienenfleißige Stürmer Karim Onisiwo, der dynamische Doppeltorschützen Kunde Pierre Malong (62. und 90.+3), der bärenstarke Verteidiger Jeremiah St. Juste oder der tüchtige Tormann Robin Zentner, der mal wieder mit katzenhafter Gewandtheit bei kräftiger Statur verblüffte: Sie könnten die Gesichter des Aufschwungs werden.

Damit wäre auch die aufkeimender Kritik an der Kaderzusammenstellung gekontert, die dem Verantwortlichen Schröder nicht geschmeckt haben kann. Der gebürtige Sauerländer stellte in Sinsheim ohne rechthaberischen Unterton fest: "Man sieht, dass bei uns Potenzial drin steckt. Das heißt aber auch, es dauerhaft abzurufen. Deshalb ist der Anspruch fürs nächste Heimspiel gegen Frankfurt enorm hoch." Oder wie Beierlorzer sagte: "Wir wollen nachlegen." Dasselbe hat Kollege Gisdol noch vor sich, der am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg antritt.

Stand: 25.11.2019, 11:39