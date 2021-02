Die eisige Kälte und der Schnee stellen den deutschen Profifußball vor dem kommenden Spieltag auch vor Probleme und Herausforderungen. Insbesondere gesundheitliche Faktoren rücken bei teils zweistelligen Minustemperaturen in den Fokus. "Das ist für den Körper und die Lunge eine Belastung und schwächt auch das Immunsystem" , sagte Sportmedizinier Wilhelm Bloch im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst: "Da muss man fragen: Wie geht man mit solch wertvollen Spielern um?" Zudem steige die muskuläre Verletzungsgefahr, "wenn die Muskulatur die Betriebstemperatur verliert" .

So wartet unter anderem auf Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann in der Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg am Freitag (12.02.21) wohl ein Abend in der Kältekammer. Der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) sagt für die Nacht zum Samstag in Sachsen Tiefstwerte bis zu minus 19 Grad voraus. "Das ist sicherlich kritisch" , sagte Bloch: "Das Problem ist immer die Atmung. Schwieriger wird es bei Temperaturen, die in diesen Bereich kommen."

Samstag und Sonntag dürften unproblematisch werden

In den Nachmittagspartien am Samstag und Sonntag wird der kritische Bereich laut Vorhersagen des DWD aber kaum erreicht. Und Temperaturen von bis zu minus zehn Grad seien für erwachsene Sportlerinnen und Sportler "weitgehend unproblematisch" , sagte Bloch. Die Schiedsrichter sind laut DFB angehalten, "nach gesundem Menschenverstand" zu urteilen.

Anders als in einigen Wintersportarten ist im Profifußball keine Temperaturgrenze vorgesehen. Eine Außentemperatur im Minusbereich sei "aus Schiedsrichtersicht noch kein alleiniges Kriterium, ein Spiel abzusagen" , teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Anfrage mit.

Frauenfußballspiel abgesagt

In der Frauenfußball-Bundesliga ist wegen der aktuellen Witterungsverhältnisse eine weitere Partie abgesagt worden. Das für Freitag angesetzte Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der SGS Essen findet nicht statt, weil das Spielfeld im Stadion am Brentanobad nicht bespielbar ist. Das teilte der DFB am Mittwoch (10.02.2021) mit, nachdem bereits am vergangenen Wochenende drei Partien abgesagt worden waren. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

3. Liga - Viktoria gegen Meppen abgesagt, weitere Spiele auf der Kippe

In der dritten Liga stehen gleich mehrere Spiele auf der Kippe, weil einige Stadien nicht über eine Rasenheizung verfügen. Definitiv nicht stattfinden wird die für kommenden Freitag angesetzte Partie zwischen Viktoria Köln und dem SV Meppen. Die Platzkommission des DFB habe festgestellt, dass das Spielfeld im Kölner Sportpark Höhenberg aufgrund des Dauerfrosts und der widrigen Witterungsbedingungen unbespielbar ist, teilten die Klubs am Mittwoch mit. Auch der zunächst angedachte mögliche Umzug ins Kölner Südstadion ist vom Tisch. Ein Nachholtermin für die Begegnung steht noch nicht fest.

In Halle, wo der MSV Duisburg am Samstag gastieren soll, bereitet der Schnee Probleme: Es liegt eine 60 Zentimeter hohe Schneedecke auf dem Platz. Da auch in den kommenden Nächten zweistellige Minustemperaturen erwartet werden, scheint es fraglich, dass das Duell stattfinden kann. Gleiches gilt auch für die Begegnung zwischen dem SC Verl und dem FC Ingolstadt. In der Sportclub-Arena, die über keine Rasenheizung verfügt, liegt derzeit eine 40 Zentimeter hohe Schneeschicht.