Noch keine Ermittlungsergebnisse

"Die Vorfälle werden gemeinsam mit der Polizei am kommenden Montag aufgearbeitet" , sagte Schalkes Sport-Vorstand Peter Knäbel, ebenfalls noch deutlich gezeichnet von den Vorgängen. Ein früherer Zeitpunkt schien von Seiten der Behörde nicht möglich. Der Klub selbst sei noch dabei, die eigenen Erkenntnisse zu sammeln und zu ordnen. Die Polizei Gelsenkirchen hat nach WDR-Informationen eine Ermittlungskommission eingesetzt, konnte aber Donnerstagmittag noch keine Ergebnisse vorweisen.

Diese unerwarteten Ausschreitungen werden allerdings noch lange nachwirken beim Klub. "Der emotionale Schaden ist noch größer als der körperliche" , sagte Knäbel. Am Mittwoch und Donnerstag wurde das Training der Profimannschaft ausgesetzt. Ob am Freitag wieder ein regulärer Trainingsbetrieb stattfinden kann, "das haben wir noch nicht entschieden" , sagte Asamoah.

Offene Gespräche mit den Spielern

Es werden nun Gespräche mit den einzelnen Profis stattfinden, um zu erfahren, wie tief sie von den Geschehnissen betroffen und traumatisiert sind. Sollten sich einzelne Spieler allerdings außerstande sehen, noch einmal in dieser Saison das Trikot des S04 überzustreifen, gäbe es auch dafür eine Lösung. "Ich kann mit allen Entscheidungen leben, innerhalb der juristischen Grenzen. In erster Linie kommt es auf die Reaktion als Mensch an" , sagte Knäbel: "Wir müssen sehen, wie es den Jungs geht."

Am Wochenende haben die Schalker in der Bundesliga spielfrei, weil der eigentliche Gegner Hertha BSC sich in Corona-Quarantäne befindet. Das verschafft dem Ruhrgebietsklub etwas mehr Zeit, sich mit der diffizilen Gemengelage intensiv zu beschäftigen. Nicht nur Knäbel stellt sich die Frage, wie die Mannschaft die letzten vier Spieltage der für die Schalker fast unendlichen Saison mit Anstand und Würde sowie einer vorzeigbaren Leistung beenden soll.

Auch der Imageschaden durch diese erneut chaotischen Umstände im Klub wird sich weiter vergrößern. "Wir wissen alle, dass der Verein eine große Substanz hat. Wir müssen aufpassen, dass wir ihm diese Substanz nicht nehmen" , sagte Knäbel.

Stand: 22.04.2021, 13:01