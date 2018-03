Es war ein ausgedehnter Sprint über das Fußballfeld, der eine besondere Leistung voraussetzte. Domenico Tedesco war gar nicht mehr aufzuhalten, als der Schlusspfiff erklungen war und der FC Schalke 04 als Sieger den Platz des VfL Wolfsburg verlassen konnte. Die Freude über das 1:0 war natürlich verständlich. Allerdings kam die Frage nach der Jubel-Intensität des Trainers auf - und ob diese zum eher glücklich zustande gekommenen Erfolg (Eigentor) passte.

Während vor allem die Wolfsburger gar nicht so richtig wussten, weshalb sie diese Begegnung als Verlierer beendeten, konnten die Schalker wieder einmal ob eines " dreckig herausgespielten Sieges" (Daniel Caligiuri) jubeln. Wie schon so häufig in dieser Saison.

Es geht um das Zerstören

Vermutlich war dieser Euphorieschub Tedescos dann auch eher der Gesamtsituation geschuldet als dieser speziellen Partie. Die Schalker haben sich mit einer Art Fußball auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet, der in dieser Ausprägung bei einem Spitzenteam der Bundesliga bislang kaum zu sehen war.

Es geht Tedesco vor allem um das Zerstören des gegnerischen Spiels, um die Körperlichkeit, den vollen Einsatz seiner Spieler und das Ausnutzen der wenigen Torchancen. Es ist oft kein schön anzusehender und unterhaltsamer Fußball, allerdings ist er bislang zielführend. "Wir wollen Partien gewinnen, und wenn wir dem Gegner damit wehtun, dass wir über Vertikalität kommen, über zweite Bälle und über Pressing und so die Punkte einfahren und sich die Spieler damit wohl fühlen, dann ist das einfach ein nächster Step für uns. Man muss wissen, wo die eigenen Stärken sind", sagt Tedesco.

Wenige Tore, viele Punkte

Der Ruhrgebietsklub verfolgt unter Tedescoo das Maximalprinzip und ist damit überaus erfolgreich. Mit einem bestimmten Aufwand gelingt es den Schalkern häufig, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Untermauert von hoher Laufintensität und einem hohen Grad an Zweikampfführung schaffen sie es häufig, Duelle auf Augenhöhe für sich zu entscheiden - und das mit beinahe unnachahmlicher Effizienz. Die jüngsten fünf Partien und die wenigen Torschüsse, die sie für ihre Erfolge benötigten, stehen dafür geradezu exemplarisch.

Den Höchstwert von gerade einmal zehn abgegebenen Torschüssen hatten die Schalker gegen Wolfsburg erreicht. Gegen Mainz waren es sogar nur sechs Schüsse (gegen Hoffenheim 9, Leverkusen 9, Hertha BSC 8). Zum Vergleich: Borussia Dortmund schoss gegen Hannover 27 Mal auf das gegnerische Tor.

Die Gegner der Schalker haben - bis auf Leverkusen (ebenfalls 9) - jeweils deutlich häufiger auf das Tor des Ruhrgebietsklubs gezielt (Hoffenheim: 12, Wolfsburg: 17, Mainz: 16, Hertha BSC: 11). Aber sie haben dabei lediglich einen Treffer zustande gebracht (Hoffenheim). Was vor allem an der intensiven Schalker Defensivarbeit liegt, auf die speziell nach einem Führungstreffer das Hauptaugenmerk gelegt wird. Und die nur von gelegentlichen Konterversuchen unterbrochen wird.

Bundestrainer-Kritik an zu großer Passivität

Mit gerade einmal sieben Treffern (davon ein Eigentor) hat sich das Tedesco-Team zuletzt die maximale Punktausbeute gesichert, was für das schnörkellose Umsetzen der taktischen Herangehensweise des Trainers spricht. "Wenn wir mit Breel Embolo, Guido Burgstaller und Franco Di Santo vorne spielen, dann mag das für viele nicht der Ballbesitzfußball à la Barcelona sein, aber das wollen die Spieler auch gar nicht" , sagt Tedesco. Der 32-Jährige verfolgt bedingungslos seine Ziele und versucht, sein Team so auf den Gegner einzustellen, dass die Schalker immer als unangenehm vom Kontrahenten empfunden werden. Um fußballerische Ästhetik kümmert sich Tedesco - wenn überhaupt - nur am Rande.

Diese Art des (erfolgreichen) Schalker Spiels stößt allerdings nicht bei allen Fachleuten auf Begeisterung. "Es ist oft zu hören, wie arbeite ich gegen den Ball. Von Vierer- oder Fünferkette, wie verschiebe ich. Ein Kernproblem ist, dass immer gegen den Ball gearbeitet werden will“ , hatte Bundestrainer Joachim Löw jüngst kritisch über den sich immer mehr ausprägenden Stil der Passivität in der Bundesliga angemerkt. Dabei sei das Wesen des Spiels der Ballbesitz. Und was mit diesem dann angestellt wird. Kreativität gehe durch diese Art verloren.

Trotziger Tedesco

Nicht zuletzt dürften sich von der allgemeinen Liga-Kritik des Bundestrainers auch Tedesco und seine Schalker angesprochen gefühlt haben. Denn mit nur durchschnittlich 47,5 Prozent Ballbesitz in dieser Saison befeuern sie die Anmerkungen von Löw. Es ist allerdings kaum davon auszugehen, dass Tedesco und seine Spieler ihren taktischen Weg in dieser Spielzeit noch einmal verlassen werden. Es ist vielmehr Schalkes Mittel zum Zweck.