Achterbahn fahren kann viel Spaß machen - muss es aber nicht. Zwölf Trainer saßen in den letzten zehn Jahren auf der Bank des FC Schalke 04. So richtig konstant bergab ging die wilde Fahrt aber erst in der vergangenen Saison.

Genauer gesagt: in der Rückrunde. Unter Wagner gelang S04 zwar zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte noch ein Sieg über Borussia Mönchengladbach, doch in folgenden 16 Spielen blieben die "Knappen" sieglos. Zum Start der Saison 2020/21 setzte es nun zwei Niederlagen gegen Bayern München und Werder Bremen - mit einer Torausbeute von 1:11 der schlechteste Saisonstart einer Mannschaft in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.