Die null Punkte aus den ersten vier Ligaspielen seien "nicht das, was wir uns wünschen und was wir uns erwartet haben" , sagte Tedesco vor dem Spiel beim SC Freiburg am Dienstag (25.09.2018/20:30 Uhr). Die Tabelle, in der Schalke als einzige punktlose Mannschaft auf Platz 18 steht, sei aber keine Konstante. "In zwei, drei Wochen sieht das wieder anders aus. Das geht dann relativ zügig" , sagte Tedesco.

Die positive Einstellung ziehe er aus dem "phasenweise" guten Spiel gegen die Bayern und dem seiner Ansicht nach "richtig guten" Champions-League-Spiel gegen Porto, sagte Tedesco. Aber: "Die Situation ist negativ, logisch" , gab er zu.

Di Santo erhält Strafe von Tedesco

Teil der nun eher negativen Stimmung ist auch die lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem Trainer und seinem Stürmer Franco Di Santo bei dessen Auswechslung im Spiel gegen die Bayern. Tedesco hat eine Strafe ausgesprochen, will die aber nicht genauer erklären. "Aber das bleibt intern."

Ob Di Santo in Freiburg zum Aufgebot gehören wird, ließ Tedesco offen. Bei einer Mannschaftssitzung habe man das Thema besprochen. "Es ist wichtig, das Thema hart anzusprechen. Franco hat sich vor der Mannschaft und vor dem Trainer noch einmal entschuldigt. Die Entschuldigung haben wir angenommen" , sagte Tedesco. Di Santo hatte auf der Bank die Zahl Sieben angezeigt. Ob er damit eine Auswechslung von Mitangreifer Mark Uth forderte oder die Spielminute 70 meinte, blieb offen.

Fünfte Niederlage könnte Trainerdiskussion auslösen

Alle Beteiligten hoffen natürlich, dieses Thema schnell hinter sich lassen zu können. Denn sportlich bleibt nun vor allem der Druck. "Nach vier Niederlagen ist es nicht überraschend, dass Kritik aufkommt. Da muss jeder Einzelne selber für sich wissen, wie er sich daran beteiligt" , sagte Tedesco und meinte damit auch die Äußerungen seines Vorgängers Markus Weinzierl, der harte Kritik an einem vermeintlich defensiven Schalker System geübt hatte und 2016 selbst mit fünf Niederlagen gestartet war.