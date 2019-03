Stevens und Büskens trainieren Schalke bis zum Saisonende

Der strauchelnde Fußball-Bundesligist Schalke 04 setzt bis zum Saisonende auf das am Donnerstagabend bestellte Trainergespann Huub Stevens (65) und Mike Büskens (50). Das gab Sportvorstand Jochen Schneider am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel am Samstag gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) bekannt.

Stevens/Büskens waren am Donnerstag nach der Entlassung von Domenico Tedesco zunächst zur Interimslösung beim Tabellen-14. ernannt worden. Die Dauer des Engagements wurde dabei zunächst nicht präzisiert. Weiter gab Schalke bekannt, dass Ex-Profi Gerald Asamoah die Position des Teammanagers übernimmt. Matthias Kreutzer wird Spielanalyst.

Stand: 15.03.2019, 13:07