Schalke holt Rudy von den Bayern

Der FC Bayern habe dem Wechsel zugestimmt, bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf einem Medientermin am Montag (27.08.2018) in München. Rudy müsse nur noch den Medizincheck auf Schalke bestehen. "Das war der logische Schritt von ihm", sagte Rummenigge.

Rudy sah für sich bei Bayern München kaum noch Einsatzchancen. Die Ablösesumme soll 16 Millionen Euro betragen. In der Saison 2017/18 spielte Rudy 25 Mal in der Bundesliga, in der Champions League kein Mal. Bei der WM spielte er für die deutsche Mannschaft im Gruppenspiel gegen Schweden, in dem er einen Nasenbeinbruch erlitt und operiert werden musste.

Geht Bentaleb nach Frankreich?

Möglicherweise könnte Rudys Transfer einen weiteren Wechsel beschleunigen. Der Noch-Schalker Nabil Bentaleb gilt als Kandidat für Olympique Marseille in der Ligue 1. Der Algerier war für 19 Millionen Euro von Tottenham zu Schalke gewechselt. In 16 Spielen traf er vier Mal.