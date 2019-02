Was vielleicht die wenigsten Fußball-Fans wissen und vor allem viele Schalker gern verdrängen: Der gebürtige Sulzbacher Rudi Assauer hat als aktiver Profi nie für Schalke gespielt, sondern nach seiner Jugendzeit bei der SpVgg Herten ausgerechnet beim Erzrivalen Borussia Dortmund seine Karriere gestartet.

Rudi Assauer als Spieler – im Dortmunder Trikot

Assauer trägt von 1964 bis 1970 das Trikot der Schwarz-Gelben, steht in der Bundesliga 119 Mal für den BVB auf dem Platz und ist bis zu seinem Tod auch Vereinsmitglied. Während seiner Zeit in Dortmund gewinnt Assauer 1965 den DFB -Pokal, 1966 in Glasgow das Europapokal-Finale gegen den FC Liverpool und wird in der Liga Vize-Meister.

Kompromissloser Verteidiger

1970 wechselt der als kompromisslos bekannte Verteidiger zu Werder Bremen, bleibt sechs Jahre an der Weser und absolviert dort 188 Spiele. Sofort nach seiner aktiven Zeit wechselt er ins Management der Bremer und bestimmt bis 1981 die sportlichen Geschicke des Klubs.

Am 15. Mai 1981 beginnt dann Assauers Ära "auf" Schalke, wie sie im Revier sagen. Seine erste Amtszeit endet zwar 1986 abrupt mit seiner Entlassung, doch über einen Umweg in Oldenburg heuert er 1993 erneut bei Schalke an.

Schulden und Machtkämpfe

Assauer findet damals einen Scherbenhaufen vor: Schalke ist extrem überschuldet, steht kurz davor, die Lizenz für die Bundesliga zu verlieren. Auch sportlich droht der Abstieg, und auf der Vorstandsetage werden Machtkämpfe öffentlich ausgetragen.

Der neue alte Manager prägt damals einen der vielen Sätze, die den Fußballfans bis heute in Erinnerung sind: "Entweder, ich schaffe Schalke. Oder Schalke schafft mich."

Schalke geschafft

Erfolgsgespann: Rudi Assauer (l.) mit Huub Stevens

Klare Antwort: Er schafft Schalke. Assauer konsolidiert an der Seite seiner Vorstandskollegen die Finanzen des Vereins, er ist maßgeblich verantwortlich für den Bau des neuen Stadions, den der Verein in Eigenleistung und zeitweise sogar gegen den Widerstand der Stadt Gelsenkirchen stemmt.

Den Glauben an den Fußball-Gott verloren

Und Schalke gewinnt unter Assauer Titel: 1997 mit den sogenannten "Eurofightern" um Marc Wilmots, Olaf Thon und Youri Mulder im UEFA -Cup-Finale gegen Inter Mailand. 2001 und 2002 den DFB-Pokal. Aber ins Jahr 2001 fällt auch der nach seinen eigenen Worten schlimmste Tag in Assauers Fußballer-Leben: die "Meisterschaft der Herzen" .

Schalke steht damals kurz davor, Deutscher Meister zu werden, ist bis weit in die Nachspielzeit des letzten Spieltags vor der Krönung – ehe Bayern München doch noch ein spätes Tor erzielt und den Schalkern die "Schale" wegschnappt.

Assauer glaubt nach einer Fehlinformation eines Fernsehreporters bereits kurzzeitig, der Titel sei gewonnen – und sagt hinterher in seiner typischen Art: "Verdammte Hacke! Ich glaube nicht mehr an den Fußball-Gott."

Letzter Macho der Bundesliga

Schalkes Legende Rudi Assauer

Assauer ist Zeit seines Wirkens bekannt für seine glasklaren und oft schonungslosen Aussagen, die ihm neben seinem öffentlich zur Schau getragenen Frauenbild den Beinamen "Letzter Macho der Bundesliga" einbringen.

Als Trainer Ralf Rangnick einmal vorschlägt, zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Profis vielleicht mal einen Sport-Psychologen hinzuzuziehen, bügelt "Assi" dieses Ansinnen kurzerhand so ab: "Psychologe? Brauchen wir nicht. Der Psychologe auf Schalke bin ich."

Manager contra Trainer

Mit Rangnick kann der Manager von Beginn an nicht viel anfangen. Schon bei dessen Vorstellung spricht er ihn despektierlich mit dem falschen Vornamen "Rolf" an.

Auch als sein Nachfolger Andreas Müller nach Rangnicks Entlassung Co-Trainer Mirko Slomka die Chef-Rolle überträgt, gibt Assauer wieder einen seiner unvergesslichen Sprüche zum Besten: "Slomka? Auf die Idee wäre ich nicht gekommen." Damit ist dessen Autorität eigentlich vom ersten Tag an beschädigt.

Schwieriger Rückzug

Mit Assauers Mitte der 2000er Jahre vom Verein vorangetriebenen Rückzug aus der Verantwortung tut sich der Machtmensch gegen Ende sehr schwer. Dem Plan der Schalker, ihn aus der unmittelbaren sportlichen Verantwortung zu nehmen und ihn zum Vereinspräsidenten zu machen, stimmt er aber zunächst zu.

Dann ärgert er sich aber doch über die Entscheidung, fühlt sich nach eigenen Worten zum "Frühstücksdirektor und Grüßaugust" weggelobt – und tritt schließlich frustriert zurück.

Zu diesem Zeitpunkt im Mai 2006 hat der Aufsichtsrat aber bereits Assauers "Abberufung" eingeleitet. Das Verhältnis bleibt schwierig: Als im April 2014 eine große Gala zu seinem 70. Geburtstag ausgerichtet wurde, geht es nicht ohne Krach ab. Die Vereinsgrößen fühlen sich nicht eingeladen und ärgern sich lautstark darüber.

Eines von vielen Missverständnissen, die erst in aller Öffentlichkeit diskutiert und dann bereinigt werden müssen. Trotzdem besucht Assauer jedes Heimspiel.

Goldene Kamera

Seiner Popularität tut das Aus auf Schalke keinen großen Abbruch. An der Seite seiner damaligen Lebensgefährtin, der Fernsehschauspielerin Simone Thomalla, persifliert Assauer sich und sein Macho-Image in zahlreichen Werbespots für eine Brauerei.

Glamour-Paar: Rudi Assauer mit Simone Thomalla

So lässt er beispielsweise seine Freundin, die er öffentlich "meine Alte" nennt, den Bierkasten tragen, während er eine seiner geliebten Zigarren raucht – dafür gab es die "Goldene Kamera" für den "Besten Werbespot mit Prominenten".

"Einen Typen wie Rudi wird es nie mehr geben"

Anfang des Jahres 2012 macht Rudi Assauers Familie seine Alzheimer-Erkrankung öffentlich, die auch in seinen Memoiren ("Wie ausgewechselt") thematisiert wird.

Assauer zieht sich zurück, macht nur gelegentlich wegen Streitigkeiten in der Familie Schlagzeilen. Die Schalker feiern ihr Ehrenmitglied noch lange, zuletzt mit einem Film, der im Mai 2018 in "seinem" Stadion uraufgeführt wird – vor rund 25.000 Zuschauern.