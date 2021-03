Die letzte berufliche Statusmeldung bei Ralf Rangnick stammt aus dem Juli 2020. Da gab Rangnick seinen Abschied vom Fußball-Imperium bei Red Bull bekannt, dort war er zuletzt "Head of Sport and Development Soccer" tätig. Seit mehr als einem halben Jahr ist Rangnick nicht mehr aktiv im Geschäft, doch sein Name fiel während dieser Zeit auffallend häufig. Eigentlich fast immer und überall dann, wenn es irgendwo einen Posten als Sportvorstand oder Sportdirektor zu besetzen gab.

Wie aktuell bei Schalke 04: Dort hingen am Sonntagmorgen (14.03.2021) "#proRangnick"-Plakate an der Geschäftsstelle. Viele Fans wünschen sich den erfahrenen, früheren Schalker Coach Rangnick als neuen starken Mann für den Neuaufbau, der wahrscheinlich in der 2. Liga stattfinden wird.

Kandidat bei Schalke - und beim DFB

Rangnick wurde im Januar auch bei Hertha BSC gehandelt, als möglicher neuer Trainer und Sportdirektor in Personalunion, nachdem die Berliner die komplette sportliche Führung entlassen hatten. Zuletzt geisterte der Name Rangnick bei Eintracht Frankfurt und bei Borussia Mönchengladbach herum, bei Gladbach allerdings würde er für den Posten des Trainers in Frage kommen. Und natürlich wird Rangnick auch als Kandidat für den derzeit bekanntesten freien Posten im deutschen Fußball gehandelt: den des Bundestrainers, als Nachfolger von Joachim Löw, nach der Fußball-Europameisterschaft.

Erfolgreicher Aufbauhelfer in Hoffenheim und bei Red Bull

Fachlich halten viele Experten Rangnick sogar für den geeignetsten Kandidaten: Bei 1899 Hoffenheim und vor allem als Chef-Stratege für die Fußballabteilung des Red-Bull-Konzerns hat der 62-Jährige bewiesen, dass er seine Idee von Fußball und Spielkultur in ein erfolgreiches Konzept umsetzen kann. Hoffenheim führte er als Trainer von der Regionalliga zum Bundesliga-Aufstieg und zur Herbstmeisterschaft, RB Leipzig stieg in seiner Ära als Sportdirektor und Trainer zum Champions-League-Klub auf.

Dennoch gilt er beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) wohl nicht als erste Wahl, DFB-Direktor Oliver Bierhoff soll als Favoriten Hansi Flick vorziehen. Bierhoff werden zudem auch Vorbehalte gegen den ambitionierten Rangnick nachgesagt, als möglicher zweiter starker Mann im DFB.

Rangnick - "Kandidat des Verstandes"

Rangnick, kommentierte die Süddeutsche Zeitung sehr treffend, "wäre nicht der Kandidat der Herzen, sondern der Kandidat des Verstandes." Als erfolgreicher Aufbauhelfer in Hoffenheim und Leipzig, zwei Klubs, die in großen Teilen der Fanszene und bei Traditionsvereinen als Retortenprojekte verschrien sind, ist Rangnick im deutschen Fußball eine durchaus umstrittene Figur. Und für viele auch ein Feindbild: Bei den Plakat-Protesten von Dortmunder Fans bei einem Leipzig-Spiel vor vier Jahren wurde Rangnick zur Zielscheibe übler Beleidigungen.

Besser wurde Rangnicks Image als Projektmanager des seelenlosen Brauseklubs auch nicht dadurch, dass er ein langes Playboy-Interview im Anschluss in großen Teilen umschreiben lassen wollte. Das Magazin weigerte sich, das Interview zu drucken und gab damit einen Einblick in Rangnicks Verständnis von Pressearbeit.

Prototyp des Laptop-Trainers

Polarisiert hat Rangnick schon immer, und auch gleich am Anfang seiner Karriere, beim inzwischen legendären Auftritt 1998 im Aktuellen Sportstudio. Rangnick, damals Zweitliga-Trainer beim SSV Ulm, dozierte an der Taktik-Tafel sehr selbstbewusst und ausführlich über das moderne Spiel, dies stieß vor allem den Traditionalisten und "Grasfressern" im Fußballbetrieb sauer auf.

Es ist deshalb kein Zufall, dass Rangnick, der Prototyp des "Laptop-Trainers", den meisten Erfolg bei Vereinen hatte, die er praktisch von null aufbauen und nach seinen Vorstellungen formen konnte, wie eben Hoffenheim oder die Red-Bull-Filialen in Salzburg und Leipzig. Und bei denen er im Gegenzug diese Machtfülle auch zugestanden bekam.

Angst vor Rangnicks Selbstbewusstsein und zu großer Machtfülle

Bei Red Bull war er mit seinem Konzept am Ende verantwortlich für das komplette, globale Klub-Netzwerk. Im Anschluss sollte Rangnick eigentlich beim AC Mailand anheuern, das Engagement scheiterte aber überraschend - laut Medienberichten wohl auch an Rangnicks Anforderungen nach Mitsprache im Klub. Genau dieses Selbstbewusstsein und der Machtanspruch des Fußball-Strategen bereitet aktuell wohl auch einigen Verantwortlichen beim FC Schalke Unbehagen. Es soll im Klub Kräfte geben, die sich davor fürchten, dass Rangnick die spezielle Schalker DNA verändern könnte, zumal er bei seiner Kandidatur auch Unterstützer aus der Wirtschaft hinter sich weiß.

Rangnick hat Interesse an Schalke bekundet

Rangnick hat bereits Interesse am Job beim FC Schalke durchblicken lassen, wo er 2011 als Trainer aufgrund eines Erschöpfungssyndroms zurückgetreten war. Er würde gerne wieder eine Aufgabe übernehmen, sagte er im Sportschau-Club, "gerne auch bei einem Traditionsverein". Aber wohl nur seinen Konditionen.

