Es war eine Einsicht, die die Zuhörer am Sonntag (06.12.2020) verblüffte. "Ich hätte mich besser anstellen müssen. Ich hätte mich seitlich hinstellen müssen, damit ich den Ball vom Tor wegköpfen kann" , sagte Malick Thiaw. Während sich Sport-Vorstand Jochen Schneider noch über den strittigen Elfmeter für Bayer 04 Leverkusen, der zum 1:0 für die Werkself führte, beschwerte ( "Mir haben vier Manager anderer Vereine geschrieben, dass das ein klares Foul war" ), suchte der Schalker Verteidiger die Fehler bei diesem Eigentor bei sich selbst - und beim Rest des Spiels auch bei seinen Mannschaftskameraden. " Was wir machen, ist einfach scheiße ", sagte der 19-Jährige in selten deutlicher Sprache.

Dieser eindeutigen Schlussfolgerung des jungen Mannes würde wohl kaum ein Beteiligter widersprechen. Manuel Baum etwa ergänzte ihn ähnlicher Wortwahl. "Wir sind total verärgert. Das ist fast zum Kotzen" , sagte der Trainer der Schalker. Am Ende stand ein 3:0 für die Leverkusener, das in der Höhe die Kräfteverhältnisse recht gut widerspiegelte. Drei Punkte und 31 Gegentore an zehn Spieltagen hatte es zuvor in der Bundesliga auch noch nie gegeben. "Es bringt nichts, dass wir uns jetzt an diesen Horror-Zahlen festmachen. Wir müssen in unserer Leistung besser werden. Aufgeben geht nicht" , bilanzierte Schneider.

Immerhin die Hoffnung erhalten

Beim 26. Spiel in Folge ohne Sieg hatten die Schalker eigentlich nie eine echte Chance darauf, die ersten drei Punkte seit einer gefühlten Ewigkeit zu erkämpfen. Immerhin hatten sie es geschafft, fast über 90 Minuten gegen selbstbewusste und äußerst spielstarke Leverkusener die Hoffnung auf einen besseren Ausgang aufrecht zu erhalten. Das war ihnen in den vorangegangenen Wochen kaum einmal gelungen. Ein Fortschritt?