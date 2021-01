Schalke - die Lage wird immer wirrer

"Kann man eine komplette Mannschaft während des Spiels entlassen?" - die Twitter-Frage eines Schalke-Fans während der Auswärtspartie bei Hertha BSC (0:3) am Samstagabend wird bei den Verantwortlichen des Bundesliga-Schlusslichts nicht ernsthaft diskutiert worden sein. Sportchef Jochen Schneider und seine Leute haben auch so genug zu tun im Moment. Sie wären wahrscheinlich schon heilfroh, wenn sie überhaupt einmal kleinere Korrekturen am Gesamtauftritt ihres Vereins hinbekommen würden.

Die Niederlage in der Hauptstadt am Samstag war das 30. Spiel in Serie ohne Sieg, man weiß mittlerweile gar nicht mehr so recht, wie man die Misere der Schalker überhaupt angemessen beschreiben soll. Vielleicht bringt eine einfache sportliche Analyse die Angelegenheit am ehesten auf den Punkt: Bei der Hertha begann S04 durchaus mutig, drängte den Gegner in dessen Hälfte und hatte sogar die ein oder andere Tor-Annäherung.

Schalker Dilemma: kraftlos, chancenlos nach 15 Minuten

Aber leider nur etwa zehn, fünfzehn Minuten lang. Danach brach wieder alles zusammen: Die Hertha übernahm, Schalke geriet in die Defensive, reagierte nur noch. Und das fahrig, fehlerhaft und zunehmend kraftlos. Für Schalke-Anhänger dürfte es furchtbar gewesen sein, wieder ansehen zu müssen, wie ihr Team über 75 Minuten gegen schnellere, spritzigere und entschlossenere Gegenspieler schlichtweg chancenlos war. Das Ergebnis von "nur" 0:3 schmeichelte den Königsblauen am Ende sogar.