Schalke 04 ist nach einem Sieg und einem Remis im Jahr 2019 noch ungeschlagen. Am Samstag (02.02.2019/18.30 Uhr) ist Borussia Mönchengladbach in Gelsenkirchen zu Gast. "Wenn wir das, was wir uns vornehmen, gut umsetzen, mutig sind und unsere Philosophie auf den Platz bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer hoch, dass wir ein Spiel gewinnen" , sagte Schalkes Trainer Domenico Tedesco.