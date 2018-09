Nach fünf Niederlagen an den ersten fünf Spieltagen steht der FC Schalke 04 unter Druck. Im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 soll endlich der erste Sieg her, egal wie.

Heidel dankt Fans für die Ruhe

Noch aber herrscht nahezu gespenstische Ruhe, gerade für einen Klub wie Schalke, wo Lärm zur Folklore gehört. Sportvorstand Christian Heidel, der am Donnerstag (27.09.2018) mit Trainer Domenico Tedesco bei einem Glas Wein die Lage besprach, sparte nicht mit Dank an die Fans. "Diese Ruhe ist eminent wichtig. Ich habe das auch in Mainz erlebt. Wir sind immer herausgekommen, weil ein kühler Kopf bewahrt worden ist" , sagte Heidel.

Tedesco: "Den Bock umstoßen"

Dennoch muss gegen Heidels Ex-Klub unbedingt ein Sieg hier. Schalke ist das einzige Team, bei dem noch immer die Null steht. Gerade einmal zwei Tore hat der Vizemeister erzielt, auch das ist der Tiefstwert der Liga. Ligaspitze sind einzig die 14 Gelben Karten. "Wir haben noch kein einziges Mal geführt. Uns fehlt dieses Tor, das wollen wir mit aller Macht haben. Wir sind zuversichtlich, den schweren Bock umzustoßen" , sagte Tedesco.

Wie vor zwei Jahren

Immerhin: Die letzten vier Heimspiele gegen Mainz hat Schalke alle gewonnen. Kurios: Erst zum zwölften Mal in der Bundesliga-Geschichte startete ein Klub mit fünf Pleiten - Schalke erwischte es schon zum zweiten Mal. Vergleiche zu 2016 wollte Heidel dennoch nicht ziehen. "Vor zwei Jahren war alles neu. Jetzt arbeiten wir alle schon ein Jahr zusammen und wissen, was funktioniert hat" , sagte er. Der einzige Vergleich, den Heidel gelten ließ: "Es war damals beschissen und es ist heute beschissen."

