Das Unbehagen war Huub Stevens schon lange anzusehen. Als Aufsichtsratsmitglied des Klubs saß der 67-Jährige regelmäßig auf der Haupttribüne der Gelsenkirchener Arena - und hatte beste Sicht auf den Niedergang dieser Mannschaft.

Dass er nun für die nächsten zwei Spiele dafür sorgen soll, den Untergang zu stoppen, zeigt, wie grotesk verfahren die Lage beim Ruhrgebietsklub ist. Aber: Rentner Stevens ist die schnellste und unkomplizierteste Möglichkeit, diese schwierige Mannschaft einem erfahrenen Trainer anzuvertrauen. Und es ist die letzte Möglichkeit, den Traditionsklub noch zu retten. Deshalb ist die Berufung von Stevens eine viel versprechende (Übergangs-) Lösung.

Dem beurlaubten Manuel Baum ist es über zehn Spiele lang nicht gelungen, mit seinem eher pädagogischen Ansatz eine Kehrtwende herbeizuführen. Mit Freundlichkeit, Erklär-Ansätzen und taktischen Schulungen war und ist der Schalker Mannschaft im Moment nicht zu helfen. Stevens wird einen anderen Kurs einschlagen. Er wird mit klaren Ansagen ohne Spielraum agieren. Die einzige Herangehensweise, die dieses Team versteht.

Ist der Erfolg gefährdet, handelt der Coach

Stevens weiß das sehr genau, denn nach der Entlassung von Domenico Tedesco war er schon einmal eingesprungen und hat den Klub von Mitte März 2019 an bis zum Saisonende mit harter, aber auch fürsorglicher Hand vor dem Abstieg gerettet. Auch er suspendierte damals Nabil Bentaleb.

Viele Spieler von damals stehen noch immer im Schalke-Kader und wissen um die schonungslose Geradlinigkeit des Niederländers. Ist der Erfolg gefährdet, handelt der Coach. Deshalb ist Stevens in dieser prekären Situation der richtige Mann: Weil er die Ruhe bewahrt, auf große Erfahrung zurückgreifen kann und schnell seine Schlüsse zieht. Und weil er die Spieler sehr genau kennt.

Auch wenn Stevens nur zwei Spiele Zeit hat, wird er mit seinem Co-Trainer Mike Büskens versuchen, seine strenge Auffassung von mannschaftlicher Geschlossenheit auf das Team zu übertragen. Das wird den Spielern neuen Halt in dem konfusen Umfeld geben.

Sportvorstand Schneider entscheidet dieses Mal schneller

Die Entscheidung von Sportvorstand Jochen Schneider zeigt, dass sich die Schalker noch nicht aufgegeben haben. Die Erkenntnis, dass es mit Manuel Baum keine Kehrtwende mehr geben würde, hat Schneider nun recht zügig zum Handeln verleitet. Den Fehler, den er bei David Wagner machte, hat er nicht wiederholt. Damals glaubte Schneider als Einziger noch immer an den Trainer, obwohl sich der Abgrund von Woche zu Woche immer weiter öffnete.

Dass der Sportvorstand nun aber bereits das zweite Mal mit einer der wichtigsten Personal-Entscheidungen im Verein so daneben lag, dürfte auch im Aufsichtsrat Spuren hinterlassen. Dass Schneider über das Jahr 2022 seinen Job bei den Schalkern ausüben wird, ist äußerst fraglich. Bislang hat der Sportvorstand viel zu wenige überzeugende Entscheidungen gefällt.

Kann der Klub nach einem Abstieg weiter existieren?

Wie es nach Stevens weitergeht? Es gibt einige Kandidaten wie etwa Friedhelm Funkel, Dimitrios Grammozis oder auch Thorsten Fink, über die die Schalker derzeit nachdenken. Wer immer auch mit dieser Aufgabe betreut wird: Es dürfte eine Aufgabe werden, die es in ihrer Intensität bisher noch kaum einmal in der Bundesliga gab.

Denn es droht während des zweiten Halbjahres nicht nur der dauernde und kräftezehrende Kampf gegen den Abstieg. Es geht auch darum, ob der Klub aufgrund der hohen Schuldenbelastung von rund 240 Millionen Euro bei einem möglichen Gang in die 2. Bundesliga überhaupt in dieser Form weiter existieren könnte. Der neue Trainer benötigt viel Mut, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Huub Stevens muss jetzt erstmal viel Vorarbeit in kürzester Zeit leisten.