Trennung vom Sportvorstand

Schneider fehlte es bei Schalke an so gut wie allem

Schneiders Bilanz bei den Gelsenkirchenern weist nicht gerade viel von dem auf, was gemeinhin als nachhaltiger Wert für einen Klub angesehen werden könnte. Als der heute 50-Jährige im März 2019 die Nachfolge vom ebenfalls glücklosen Christian Heidel antrat, sollte er diesen in vielen Facetten "entkernten" und bereits im Abstiegskampf befindlichen Verein wieder auf die Beine stellen. Es fehlte an so gut wie allem.

Unter anderem an einer sportlichen Führung, die eine positive Perspektive hätte aufzeigen können. An einer Mannschaft, die die Fähigkeit hätte, die hohen Ansprüche erfüllen zu können. An einer funktionierenden Scouting-Abteilung genauso wie an einer strukturierten Jugendabteilung, aus der der Klub einst so viele Talente entwickelte. Aber vor allem fehlte eine finanzielle Grundlage, die Schneider Handlungsspielraum eingeräumt hätte, um grundlegende Veränderungen einzuleiten.

Schneiders Entscheidungen für Talfahrt mitentscheidend

Dennoch versuchte der vom Ex-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies verpflichtete Sportvorstand mit viel Elan den Wandel - am Ende blieb aber auch er erfolg- und glücklos. Schneider verpflichtete etwa den renommierten Kaderplaner Michael Reschke. Er heuerte nach der Freistellung von Domenico Tedesco und nach der Interimszeit von Huub Stevens David Wagner als Trainer an.