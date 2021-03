Initiative gegen Aufsichtsrat

Die Meldungen über den FC Schalke 04 überschlagen sich in diesen Tagen. Da ist natürlich die sportliche Talfahrt der Profimannschaft, darüber hat man viel lesen können. Doch auch abseits des Spielfelds sind es gerade ungemütliche Zeiten für Schalke: Es hat sich ein Sturm zusammengebraut - und mitten im Wind steht der Aufsrichtsrat, das oberste Gremium des Klubs. Es geht um die Zukunft des Verein, um Macht - und um Ralf Rangnick.

Eine Initiative aus ehemaligen Mitarbeitern, Ex-Spielern und Sponsoren ist am vergangenen Freitagnachmittag (12.03.2021) angetreten, um Rangnick als Sportvorstand zu installieren. Während einer Aufsichtsratssitzung wurde dem Gremium diese Option von Aufsichtsratsmitglied Stefan Gesenhues, der Teil dieses Bündnisses ist, vorgestellt.

Der Fußballlehrer und -Manager Rangnick soll nach Willen der Initiative den Absturz des Ruhrgebietsklubs bremsen, grundlegende Veränderungen herbeiführen und den Klub wieder erfolgreich machen.

Amtierender Aufsichtsrat präferierte Krösche

Der aktuelle Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Jens Buchta war vom Vorpreschen Gesenhues' allerdings überrumpelt, er erkannte darin wohl auch eine Kompetenzüberschreitung des Aufsichtsratsmitglieds. Von einem Putschversuch war später die Rede und von Verrat. Das Vorgehen der Initiative nannte Buchta in einem Interview "vereinsschädigend" .

Sicher auch, weil Buchta offenbar bereits vielversprechende Gespräche mit Leipzigs Sportchef Markus Krösche geführt hatte. Krösche hat Schalke mittlerweile abgesagt. In einer internen Abstimmung soll sich Schalkes Aufsichtsrat zunächst gegen ein Engagement Rangnicks ausgesprochen haben.

Maximal acht Aufsichtsratsposten neu zu vergeben

Der Machtkampf vor den Neuwahlen des Aufsichtsgremiums bei der Mitgliederversammlung im Sommer spitzt sich also zu. Wieso die Initiative sich bislang nicht öffentlich gezeigt hat, ist noch unklar. Details, wie genau die Umsetzung ihrer Pläne funktionieren soll, sind ebenfalls noch nicht bekannt.

Im Blick hat die Initiative die Mitgliederversammlung am 13. Juni, die für den Verein zukunftsweisend sein dürfte. Schließlich werden dann fünf der elf Aufsichtsratsposten neu gewählt. Dazu können drei weitere Aufsichtsräte in der Folge kooptiert, also von den Mitgliedern des obersten Schalker Gremiums selbst bestimmt werden. Rund dreißig Bewerbungen für die fünf zur Wahl stehenden Posten soll es vermutlich geben, der Wahlausschuss darf letztlich zehn Bewerber zulassen.

Noch keine Gespräche mit Rangnick