Grammozis setzt auf junge Spieler - und seine Schalker Zukunft

Corona stört Vorbereitung

Und als hätten die Schalker aktuell nicht schon genug Sorgen, stören jetzt auch noch zwei Coronafälle die Vorbereitung auf den Saison-Endspurt. Wie der Tabellenletzte am Dienstag mitteilte, habe die PCR-Testreihe vom Montag bei zwei Spielern positive Befunde ergeben. Darunter befindet sich auch der Verdachtsfall im Rahmen der Schnelltests am Montag. Beide Profis befinden sich in häuslicher Isolation und sind asymptomatisch.

Einer der beiden hatte bereits seit vergangenem Freitag keinen Kontakt mit seinen Mitspielern. Weil alle weiteren Tests negativ waren, reiste Schalke am Dienstag in das verpflichtende Trainingslager. Das Spiel am Mittwoch ist nach Angaben des Tabellenletzten "nach derzeitigem Stand" nicht gefährdet.

Stand: 11.05.2021, 14:08