Vier Jahre ist es her, dass sich der FC Schalke 04 zuletzt für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren konnte. Vier Jahre, in denen sich die "Eurofighter" mit der Europa League, oder wie in dieser Saison ausschließlich den nationalen Wettbewerben begnügen mussten.

Damit dürfte in der kommenden Saison wieder Schluss sein - die Schalker haben fünf Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf Rang fünf. Angesichts des sehr machbaren Restprogramms mit Partien unter anderem eben gegen Hamburg, Köln, Gladbach und Augsburg stehen die Chancen exzellent, im kommenden Jahr wieder in der Königsklasse dabei zu sein.

Die Erfolgsgeschichte der Schalker in dieser Spielzeit lässt sich exemplarisch an den vergangenen Wochen ablesen. Im Gastspiel beim Hamburger SV haben die Schalker die historische Chance, den eigenen Vereinsrekord einuzstellen. Sechs Spiele in Folge gewannen die "Knappen" zuletzt, der siebte soll folgen.

Die Schalker befinden sich in Topform.

Einen anderen Rekord haben sie bereits gebrochen: Schalke ließ in den vergangenen fünf Partien kein Gegentor zu. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sich das nicht gut anfühlt" , sagt Trainer Domenico Tedesco, "aber wir wollen das Spiel in Hamburg nicht nur deshalb gewinnen, weil wir einen Rekord aufstellen können. Wir wollen jedes Spiel gewinnen."

Der Kampf gegen den Negativ-Rekord

Ganz andere Sorgen hat derweil der Hamburger SV, der seinen eigenen Rekord im Spiel gegen Schalke unbedingt verhindern will. Seit 15 Spielen am Stück sind die Hanseaten bereits ohne Sieg und haben damit den eigenen Vereins-Negativ-Rekord eingestellt.

Auch diese Serie steht sinnbildlich für die gesamte Saison der Norddeutschen: Der erste Abstieg in der Vereinsgeschichte rückt angesichts von sieben Punkten Rückstand immer näher und scheint kaum noch abwendbar. Nicht mal der aus Hamburg stammende DFB-Präsident Reinhard Grindel glaubt noch an ein Wunder: " Die Tabelle lügt nicht. Wenn der Abstieg für den HSV kommt, ist es auch zurecht. "

Abwehr-Bollwerk gegen ideenlosen Sturm

Hamburg bangt um den Klassenerhalt.

"Wir wissen, dass in unserer Situation nur Siege helfen" , hatte Coach Christian Titz nach dem 1:1 in Stuttgart am vergangenen Wochenende gesagt. Für einen Sieg bräuchten die Hamburger allerdings einen Treffer - und da taten sie sich zuletzt schwer: Nur zwei Törchen erzielten Filip Kostic und Co. in den vergangenen fünf Spielen (insgesamt auch nur 20 in 28 Partien). Und die angesprochene Schalker Defensivstärke der vergangenen Partien kommt erschwerend hinzu.

In aussichtslosen Situationen klammert man sich ja gerne an kleine Strohhalme. Der Hamburger Strohhalm ist der, dass alle sechs Teams, die direkt vor den Hanseaten stehen, an diesem Spieltag gegeneinander spielen. Bei eigenem Sieg und günstigen Ergebnissen auf den anderen Plätzen würde der Strohhalm allerdings auch nur minimal greifbarer werden. "Die Hoffnung ist nach wie vor vorhanden. Und sie ist auch nicht gering" , sagt Christian Titz.

Stand: 06.04.2018, 10:15