Gruppensieg in der Europa League

Auf europäischer Bühne dagegen hat Bayer gut funktioniert. Gruppensieg in der Europa League, ein schöner Erfolg, der den aktuell zwölften Tabellenplatz aber nicht kompensiert. Und so passiert das, was in solchen Fällen immer passiert, fremde Trainernamen geistern durch die Gazetten - im Falle Leverkusen die von Peter Bosz und Marco Rose.

Auch Schalkes Tedesco entzaubert

In der Hinsicht hat Domenico Tedesco noch Ruhe. Die Betonung liegt auf noch. Schalke hat zwar die Champions-League-Gruppenphase überstanden, was großartig ist, steht aber in der Liga noch drei Punkte schlechter als Bayer da. Eine Heimniederlage gegen die Werkself und Schalke wäre endgültig im Abstiegskampf.

Tedesco bis 2022 gebunden

Noch schlimmer als Herrlich in Leverkusen ist Tedesco in Gelsenkirchen entzaubert. Sein - zugegeben verkürztes - Erfolgsrezept "Hinten dicht dank Naldo, vorne Standardtor dank Naldo" ist über Nacht in die Jahre gekommen. Dazu kommen Verletzungspech und fehlender Topspeed im Kader. Tedescos Entscheidung, gegen Dortmund Linksverteidiger Mendyl als Stürmer zu positionieren, hatte schon fast etwas Verzweifeltes.

Für Tedesco spricht, dass Manager Heidel sein Schicksal eng mit dem des Trainers verknüpft hat, als er dessen Vertrag bis 2022 langjährig verlängerte. Aber Heidel ist auf Schalke nicht mehr unumstritten.

Richtungsweisendes Spiel

Es wird für alle Beteiligten ein nervenaufreibendes Spiel, das für beide Übungsleiter den Charakter einer Weichenstellung haben kann.

Stand: 18.12.2018, 10:27