Ausfälle von Serdar und Caliguri wiegen schwer

Wie abhängig das Schalker Spiel vom Spielertyp Serdar ist, wird jetzt erst deutlich. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Daniel Caligiuri hat sich das Problem sogar noch einmal potenziert. Denn im von Trainer Wagner präferierten System sind Serdar und Caligiuri unersetzlich. Beide nehmen im Mittelfeld die Rolle als Bindeglied zwischen der Abwehr mit Aufbauspieler Omar Mascarell, der sich gerne zwischen die Innenverteidiger zurückfallen lässt, und der Offensivabteilung ein.

Vor allem bei Schalker Ballbesitz ist das Fehlen dieser Bindeglieder unübersehbar. Serdar und Caligiuri bringen Fähigkeiten mit, die Königsblau momentan im Mittelfeld fehlen. Dazu zählen Tempo und Dynamik, vor allem aber Ballsicherheit auch unter Gegnerdruck. Wagner braucht diese Attribute, weil er im Angriff auf schnelle Kombinationen durch die Mitte setzt.

Vertreter Schöpf und McKennie wirken auf den Achter-Positionen überfordert

Auf den Achter-Positionen in der Mittelfeld-Raute fallen diese Aufgaben nun Alessandro Schöpf und Weston McKennie zu, die für Serdar und Caligiuri aushelfen. Beide wirkten sowohl gegen Paderborn als auch in Mainz genau damit überfordert. Für Schalke ergeben sich sogar noch Folgeprobleme. Weil Schöpf und McKennie nicht das gewohnte Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff darstellen, verhalten sich auch die Außenverteidiger vorsichtiger. Bastian Oczipka und Jonjoe Kenny scheuten in Mainz mutigen Offensivdrang. Die Folge: Schalkes Flügelspiel, das ohnehin schon schwach ausgeprägt ist, kommt seit Wochen fast vollends zum Erliegen.

Außerdem wirkt Schalkes Offensive wie abgeschnitten vom Spiel. Gerade Amine Harit, der sonst die Vorarbeit von Serdar und Caligiuri mit Vorlagen oder Toren gerne veredelte, verkümmert fast. Zudem ließ sich der junge Marokkaner dazu hinreißen, die Rolle als Bindeglied selbst übernehmen zu wollen. Dafür ließ sich Harit in Mainz tief in die eigene Hälfte fallen, um dann gegen gleich mehrere Gegenspieler ins Dribbling zu gehen. Schalke hatte Mühe und Glück, die folgenden Ballverluste nicht mit Gegentoren bezahlen zu müssen.

Schalke kämpft offensiv mit stumpfen Waffen

Während Caligiuri noch einige Wochen fehlen wird, ist bei Serdar die Hoffnung groß, dass er am Samstag gegen Leipzig wieder in die Startelf zurückkehren kann. Coach Wagner und die Mannschaft sehnen die Rückkehr herbei. Denn das Herzstück im Schalker Spiel sorgt dafür, dass seine Mitspieler in die Lage versetzt werden, in ihren Kernaufgaben zu glänzen. Gleichzeitig steht Serdar mit sieben Saisontoren für die Torgefährlichkeit, die Schalke zuletzt abging.