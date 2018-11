Bremen in der Nachspielzeit erfolgreich

Jerome Gondorf hatte mit einem Volleyschuss rechts im Strafraum die beste Chance - aber Bremens überragender Torwart Jiri Pavlenka wehrte den Ball noch ab (59.). Bremen hatte eine große Chance, die aber erneut ungenutzt blieb: Yuya Osako köpfte einen Freistoß auf das rechte Eck, aber Freiburgs Torwart Schwolow hielt den Ball (83.).

In der Schlussphase wurde es turbulent. Freiburgs Lucas Höler scheiterte bei zwei Kontern an Pavlenka (85.) und am Pfosten (87.). In der Nachspielzeit drehte Bremen nochmal auf - und nach einer Ecke von rechts kam Werder doch noch zum Ausgleich. Ludwig Augustinsson vollstreckte, als ihm Hölers Kopfballabwehr vor die Füße fiel.