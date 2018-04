SC Freiburg - VfL Wolfsburg, Samstag, 15.30 Uhr

Endspielwochen für den SC Freiburg

Zuletzt schwächelte der SC Freiburg in der Bundesliga. Nun will es der Spielplan so, dass der SCF nacheinander auf die vier Letztplatzierten der Liga trifft. Der April wird also mehr denn je zum Monat der Wahrheit.