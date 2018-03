Es ist gerade mal sieben Spiele her, da stand der VfB drei Punkte vom Abstiegsplatz entfernt und war nach einem trostlosen 0:2 gegen den FC Schalke 04 so ratlos, dass er Trainer Hannes Wolf vor die Tür setzte. Mit der Verpflichtung von Tayfun Korkut verbanden viele Fans dann die Gewissheit, nun tatsächlich wieder für die Zweite Liga planen zu können. Doch spätestens seit dem 2:1 (1:0) am Freitagabend (16.03.18) in Freiburg ist nicht nur der Klassenerhalt bereits am 27. Spieltag so gut wie gesichert. Plötzlich ist sogar die Europa League greifbar.

Petersens genialer Heber

Mario Gomez sorgte mit seinen beiden Treffern in der 4. (nach Flanke von Dennis Aogo) und 75. Minute (Vorarbeit von Andreas Beck) für das siebte ungeschlagene Spiel unter Korkut - und den dritten Auswärtserfolg in Serie. Zwischenzeitlich hatte Nils Petersen mit einem genialen Heber in der 53. Minute den Ausgleich besorgt.