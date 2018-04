Freiburg will das DFB-Bundesgericht einschalten

"Wir haben Rechtsmittel eingelegt. Wir hoffen, dass es morgen eine Entscheidung gibt", bestätigte Freiburgs Anwalt Christoph Schickhardt am Donnerstag.

Das DFB-Sportgericht ist offiziell letzte Instanz

Das große Problem: Das DFB-Bundesgericht ist für Einsprüche gegen Gelbe oder Gelb-Rote Karten gar nicht zuständig. In der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB heißt es unmissverständlich: "Das DFB-Sportgericht entscheidet endgültig."

Und am Mittwoch hatte eben dieses DFB-Sportgericht den Einspruch des SC Freiburg nach mündlicher Verhandlung verworfen. Petersen ist damit weiterhin für das Heimspiel der Freiburger gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (07.04.18/15:30 Uhr) gesperrt. Das DFB-Sportgericht erklärte, es liege ein offensichtlicher Irrtum des Spielers vor, nicht des Schiedsrichters.

Eine Annullierung der Gelben Karte käme nur bei einem Wahrnehmungsfehler des Schiedsrichters in Frage - beispielsweise, wenn er Spieler verwechselt oder eine Regel bewusst falsch auslegt.

Will Freiburg nur eine Grundsatzfrage klären?

Was Freiburg vom Bundesgericht also genau will, bleibt unklar. Hintergrund könnte die Absicht sein, eine grundsätzliche Stellungnahme zu erwirken, ob und wie genau eine Verwarnung dem Spieler mitgeteilt werden muss. Offen blieb auch, ob Freiburg ein ordentliches Gericht einschalten will.

Schiedsrichter Tobias Stieler hatte Petersen beim 0:2 des SC beim FC Schalke 04 am vergangenen Samstag in der 64. Minute verwarnt. Der Torjäger erklärte danach, er habe dies nicht mitbekommen, weil die Gelbe Karte in seinem Rücken gezeigt worden sei. Wenig später sah Petersen Gelb-Rot.

nch/dpa | Stand: 05.04.2018, 18:54