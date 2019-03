Kurz darauf schlugen die Breisgauer zu. Nach Vorarbeit von Vincenzo Grifo erzielte Petersen per Kopf sein achtes Saisontor. Drei Minuten später musste die Mannschaft von Trainer Christian Streich einen Schock verkraften. Außenverteidiger Lukas Kübler wurde verletzt vom Platz getragen, kurz zuvor war er unglücklich mit seinem Kapitän Mike Frantz zusammengeprallt. Trotz des Ausfalls von Kübler, der durch Pascal Stenzel ersetzt wurde, blieb der SC am Drücker. Der zweite Treffer für die Freiburger lag in der Luft. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es aber Ondrej Duda, der per Kopf fast den Ausgleich für die Hertha erzielt hätte.

Hertha drängt nach der Pause

In der Pause musste auch Freiburgs Abwehrchef Philipp Lienhart raus. Der Österreicher war im ersten Durchgang mit Hertha-Stürmer Salomon Kalou zusammengeprallt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Für Lienhart kam der erste 19 Jahre Nico Schlotterbeck zu seinem Bundesligadebüt. Nach dem Seitenwechsel verpasste Kalou nach einer scharfen Hereingabe von Maximilian Mittelstädt den Ausgleich (55.). Es war der Beginn einer Berliner Drangphase, die Freiburg zunehmend schwanken ließ. Das 1:1 durch Ibisevic war deshalb keine Überraschung. Viele Minuten hatten die Freiburger die eigene Hälfte nicht verlassen, tief in der eigenen Hälfte standen sie und liefen Ball und Gegner hinterher.

Nach dem Ausgleich drückte Hertha BSC auf den Siegtreffer, während den Gastgebern die zusehens Luft ausging. Doch irgendwie landete der Ball dann doch noch einmal in der Berliner Hälfte. Es gab eine Ecke für Freiburg. Der Ball kam hoch in den Berliner Strafraum. Schlotterbeck stieg hoch, erwischte den Ball aber nicht. Der fiel stattdessen Ibisevic auf den Kopf und von dort fand er seinen Weg ins Berliner Tor. Der Siegtreffer (80.) und der Knockout für die Berliner.