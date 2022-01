Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff war die Arminia wohl in Gedanken noch in der Kabine. Der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong köpft komplett unbedrängt eine Flanke von Kapitän Günter ins rechte Eck (46.) zum 2:0. Da waren gerade einmal 20 Sekunden der zweiten Hälfte absolviert.

Bielefeld verkürzt aus dem Nichts

Aber die Bielefelder, bei denen Neuzugang Gonzalo Castro zunächst auf der Bank Platz nahm, fanden überraschend zurück ins Spiel. Masaya Okugawa zog aus gut 24 Metern ab und sorgte mit einem Flatterball für den Anschlusstreffer. Freiburgs Torwart Benjamin Uphoff sah bei dem Gegentreffer nicht ganz glücklich aus. Uphoff vertrat in seinem Bundesliga-Debüt Stammkeeper Flekken, der aufgrund einer Corona-Infektion den Rückrundenauftakt verpasste.

Die Bielefelder witterten nun ihre Chance zum Ausgleich und spielten selbstbewusster auf. In der 72. Minute wäre es dann beinahe so weit gewesen, aber Okugawa setzte den Ball nach einen schönen Dribbling gegen Kügler rechts am Tor vorbei.

Uphoff mit unglücklichem Bundesliga-Debüt

Der SC Freiburg hatte immer mehr Mühe, das Spiel zu beruhigen und Bielefeld machte weiter Druck. Und tatsächlich: In der 87. Minute gelang Brian Lasme der Ausgleich zum 2:2. Sein abgefälschter Schuss aus kurzer Distanz schlug am kurzen Pfosten ein und ließ Freiburgs Keeper Uphoff nicht gut aussehen.

Freiburg verliert damit den dritten Tabellenplatz an 1899 Hoffenheim. Bielefeld gelingt nach zuletzt zwei Siegen ein erneuter Achtungserfolg, bleibt aber auf dem 17. Tabellenplatz.

Freiburg zum Topspiel nach Dortmund, Kelleduell in Bielefeld

Der SCF eröffnet bereits nächsten Freitag (14.01.2022) den 19. Spieltag. Dann kommt es um 20.30 Uhr zum Spitzenspiel bei Borussia Dortmund. Für die Arminia steht ein ganz wichtiges Duell im Kampf um den Klassenerhalt an: Am Sonntag (17.30) empfängt das Team das Schlusslicht aus Fürth.

red/dpa | Stand: 08.01.2022, 17:25