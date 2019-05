Es tat niemandem mehr weh, dass der SC Freiburg auch das siebte Bundesliga-Spiel nacheinander nicht gewonnen hat. Fast eine Halbzeit in Unterzahl erkämpfte sich der Sportclub am Sonntag (05.05.2019) ein etwas glückliches, aber nicht unverdientes 1:1 (1:1) gegen Fortuna Düsseldorf. Der auffällige Vincenzo Grifo (9. Minute) hatte den SC per Foulelfmeter in Führung gebracht, Dawid Kownacki (31.) erzielte den Ausgleich.

Beide Teams hatten schon vor dem Anpfiff den Klassenerhalt sicher - Düsseldorf bereits nach dem 29. Spieltag, der Sportclub durch die Stuttgarter Niederlage in Berlin am Samstag (04.05.2019).