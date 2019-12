Erik ten Hag? Thomas Tuchel? Thomas Tuchel mit Hansi Flick? Oder vielleicht Hansi Flick bis auf weiteres? Oder doch Mauricio Pochettino, der angeblich nicht mehr auf der Liste steht?

Es geht um Namen, wenn über den Trainer des FC Bayern gesprochen, es geht aber auch um den Zeitpunkt eines möglichen Wechsels?

Somuncu glaubt an Trainerwechsel im Januar

Sandro Wagner ist davon überzeugt, dass Flick auch nach der Winterpause noch Trainer an der Säbener Straße sein wird. "Erstens, weil er gute Arbeit macht, und weil die Spieler sehr zufrieden sind", sagte Wagner bei "1 gegen 1 gleich 11", einem neuen Format der Sportschau. Darin hatte sein Konterpart, Comedian und Gladbach-Fan Serdar Somuncu, behauptet, "im Januar" bekomme der FC Bayern einen neuen Trainer.

Sandro Wagner, der sich als "Münchner Kindl" bezeichnet, spielte in der Jugend und bei den Senioren insgesamt 15 Jahre für den FC Bayern. In 25 Bundesligaspielen erzielte er dabei acht Tore. Im Januar 2019 wechselte Wagner aus München in die erste chinesische Liga zu Tianjin Teda.

red | Stand: 06.12.2019, 13:00