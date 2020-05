Kalous Facebook-Video stellt DFL-Konzept in Frage

Davon kann bei Hertha BSC nun kaum die Rede sein - das Video dürfte aus DFL-Sicht keinen positiven Einfluss auf die politische Debatte nehmen. Nach Kalous Video stellt sich logischerweise, ob das Verhalten der Spieler in den Kabinen der anderen Klubs möglicherweise ähnlich darstellt.

DFL meldet zehn Infektionen

Von der DFL kam kurz nach dem Video Kalous die Meldung, dass es in der Bundesliga insgesamt zehn positive Coronatests gegeben habe. In der Mitteilung heißt es wörtlich: "Die individuelle Einhaltung allgemeiner Hygiene-Regeln im Alltag liegt als Grundvoraussetzung in der Verantwortung jedes Einzelnen."

In dem DFL-Konzept hieß es, dass die Öffentlichkeit nicht grundsätzlich informiert werden solle. Bis Montag waren zunächst nur ein Verdachtsfall in Stuttgart sowie drei positive Tests beim 1. FC Köln bekannt. Welchen Klubs die zehn positiven Tests zuzuordnen sind und ob in dieser Zählung die drei Kölner enthalten sind, veröffentlichte die DFL nicht.