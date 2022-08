Neue Bundesliga-Saison Die neuen Gesichter auf den Trainerbänken Stand: 03.08.2022 14:24 Uhr

Am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga werden sieben Klubs mit einem neuen Trainer starten. Darunter sind bekannte, aber auch ganz neue Coaches.

Von Sebastian Hochrainer

Das Warten auf die neue Saison hat (fast) ein Ende - und gerade auf den Trainerbänken der Bundesliga damit auch das Warten auf einen ganz persönlichen (Neu-)Start. Gleich sieben Klubs gehen mit einem neuen Coach in die Saison, dazu wird Ole Werner von Aufsteiger Werder Bremen seine Bundesliga-Premiere feiern.

Mit Niko Kovac (VfL Wolfsburg) und Andre Breitenreiter (1899 Hoffenheim) kehren zwei Trainer aus dem Ausland zurück in die Bundesliga, neben Werner haben auch Enrico Maaßen (FC Augsburg) und Daniel Farke (Borussia Mönchengladbach) noch nie auf diesem Niveau in Deutschland gearbeitet. Edin Terzic (Borussia Dortmund) kommt von der Tribüne zurück auf die Trainerbank, und Frank Kramer (Schalke 04) sowie Sandro Schwarz (Hertha BSC) erwarten ganz besondere Aufgaben.

Daniel Farke - "eine Bereicherung für Borussia"

Der 45-Jährige schaffte 2017 von der U23 von Borussia Dortmund den Sprung in die Premier League und machte sich bei Norwich City einen Namen im internationalen Fußball. In Gladbach bekommt Farke nun die Gelegenheit, sich auf nationaler Ebene in der Elite zu beweisen. Was er bereits geschafft hat, ist die verkorkste vergangene Saison der Borussen in Vergessenheit geraten zu lassen.

Kommt bei den Gladbach-Profis gut an: Trainer Daniel Farke.

" Der Trainer ist sehr direkt, sehr professionell, sehr akribisch, und es ist schon bewundernswert, wie detailversessen er ist. Er ist absolut überzeugt von seinem Weg mit einem von Ballbesitz geprägten, sehr aktiven Fußball ", sagte Kapitän Lars Stindl im Interview mit dem "Redaktions-Netzwerk Deutschland": " Ich glaube, dass Farke schon jetzt eine Bereicherung für Borussia ist. "

Doch auch der neue Trainer hat enormes Gefallen an seiner Mannschaft gefunden. " Die Jungs haben eine gute Geisteshaltung - und das schon von der ersten Minute unserer Zusammenarbeit. Sie sind gierig auf Fußball, aber auch selbstkritisch ", sagte Farke.

Doch offenbar gab es noch keinen großen Grund zur Kritik, keines der acht Vorbereitungsspiele ging verloren, im Pokal gab es ein 9:1 beim FV Oberachern. " Das ist gut für das Selbstvertrauen und für die Stimmung. Die Art und Weise war stellenweise auch richtig gut. Aber es gibt noch Verbesserungsbedarf. Wir sind guten Mutes, aber weit entfernt davon, zu euphorisch zu sein ", so der Coach.

Frank Kramer - Überzeugungsarbeit mit dem Aufstiegshelden

Als Schalke verkündete, den Ex-Bielefelder zu verpflichten, war die Freude bei den eigenen Fans sehr verhalten. Nachdem Mike Büskens den Klub als Interimstrainer zurück in die Bundesliga geführt hatte, hatten sich die Anhänger einen namhafteren Trainer für die Nachfolge gewünscht. Doch der Optimismus im Verein ist groß, dass Kramer der Richtige für das anspruchsvolle Projekt Klassenerhalt ist.

Schalke-Trainer Frank Kramer

" Wir müssen zu den Top-Mannschaften bei der Laufleistung gehören, um Qualitätsunterschiede ausgleichen zu können. Aber genau das passt auch hier her: Die Menschen wollen sehen, dass man neben spielerischen Elementen sein letztes Hemd gibt und sein Herz auf dem Platz lässt ", sagte Kramer. "Maloche" - ein Wort aus dem Ruhrgebiet für harte Arbeit - ist etwas, was die Schalker Nordkurve erwartet. Dann verzeiht sie auch Misserfolge.

Um die zu verhindern, muss es Kramer gelingen, eine neue Mannschaft zur Einheit zu formen. Elf Neuzugänge befinden sich im Kader, viele von ihnen werden beim Saisonbeginn am Sonntag (07.08.2022) in der Startelf stehen. Und Kramer hat auf der Bank jemanden neben sich sitzen, der ihm bei Problemen zur Seite stehen könnte. Aufstiegscoach Büskens ist in sein vorheriges Amt zurückgekehrt und nun Kramers Co-Trainer.

" Wenn Mike Lust gehabt hätte, wäre ich jetzt gar nicht hier ", sagte Kramer der "Sport-Bild": " Er ist in meinem Team ein wichtiger Partner für mich. Er packt mit mir an, damit alles in die richtige Richtung geht, und er sitzt neben mir auf der Bank. Das ist etwas anderes, als wenn jemand auf der Tribüne sitzt und von oben seinen Schatten nach unten auf die Bank wirft. "

Enrico Maaßen - ein Novize nach dem Augsburger Chaos

Wie Farke hat sich der 38-Jährige bei der Dortmunder U23 das Rüstzeug für das fußballerische Top-Niveau geholt. Ob er dabei in Augsburg die geeignete Station für seinen Start auf höchster Ebene gefunden hat, wird sich zeigen. Die vergangenen Saison endete im Chaos, der damalige Trainer Markus Weinzierl verkündete zur Überraschung der Verantwortlichen des Klubs nach dem letzten Spiel am TV-Mikrofon, dass er nicht weiter Augsburg-Coach bleibe.

Engagiert: Der neue FCA-Trainer Enrico Maaßen

" Wir sind zu 100 Prozent überzeugt, dass Enrico der richtige Trainer für den FC Augsburg ist ", sagte Manager Stefan Reuter: " Wir haben unsere erfolgreichsten Zeiten mit Trainern gehabt, die jung und heiß waren. Das war in der ersten Phase mit Markus Weinzierl der Fall und dann auch mit Manuel Baum. Wir sind sehr optimistisch, dass das auch auf Enrico zutrifft. "

Schaffen will Maaßen das mit mutigem Offensivspiel und viel Ballbesitz. Und er will vor allem als Förderer erfolgreich sein. " Es geht darum, alle Spieler weiterzuentwickeln ", nahm er sich zum Ziel.

Andre Breitenreiter - Neustart mit Meister-Empfehlung

Dass der 48-Jährige in dieser Saison wieder Bundesligatrainer sein wird, war kaum zu bezweifeln. Nachdem er überraschend mit dem FC Zürich den Meistertitel in der Schweiz gewann, standen die deutschen Interessenten Schlange - und am Ende hat sich Breitenreiter für Hoffenheim entschieden.

Für ihn ist es bereits die dritte Station in der Bundesliga. Mit dem SC Paderborn verpasste er nach dem Aufstieg den Klassenerhalt, im Jahr darauf stand er bei Schalke 04 an der Linie und musste nach einer Saison auf Platz fünf die Trainerbank wieder räumen. Seitdem habe Breitenreiter " vielleicht ein schlechtes Image ", sagte er der "Sport-Bild".

Er selbst hebt aber lieber das Positive hervor: " Wenn einige meinen Namen hören, dann sagen sie: Der Andre Breitenreiter war doch Trainer auf Schalke. Aber sie wissen dann nicht, dass wir Fünfter wurden, den besten Saisonstart seit 45 Jahren hinlegten, dass Schalke circa 90 Millionen Euro Transfereinnahmen hatte, dass Spieler wie Leroy Sané, Max Meyer, Alessandro Schöpf oder Roman Neustädter für ihre Länder Nationalspieler wurden. Das sind Fakten. "

In Sinsheim ist die Sichtweise auf seine Zeit auf Schalke offenbar ähnlich, die TSG ist vollkommen überzeugt vom neuen Coach. " Andre Breitenreiter ist ein sehr ambitionierter Trainer, der mit seiner offensiv ausgerichteten Spielidee hervorragend zur TSG passt “, sagte TSG-Manager Alexander Rosen: " Neben seiner fachlichen Expertise überzeugt er vom ersten Moment durch seine einnehmende, emphatische Art. Er steht für Teamspirit, Leidenschaft und Kommunikation und hat auf allen seinen bisherigen Stationen erfolgreich gearbeitet. "

Edin Terzic - Rückkehr in offene Arme

Im Gegensatz zu seinen Newcomer-Kollegen braucht der BVB-Coach keine Eingewöhnungszeit. Zwar übergab Terzic vor einem Jahr seinen Platz an Marco Rose, als technischer Direktor war er aber stets nah am Geschehen und an der Mannschaft. Die soll er nun wieder zu einer Einheit formen, wie es ihm als Interimstrainer schon 2021 gelungen war, als er mit Dortmund den DFB-Pokal gewann.

Dortmunds Trainer Edin Terzic gestikuliert am Seitenrand

Dass es keine typische Trainerverpflichtung war, zeigte ein Video, das der BVB kurz nach der Entscheidung veröffentlichte. Inmitten von Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stimmte Terzic die BVB-Fans auf die neue Saison ein, garniert mit einer Vielzahl an Schulterklopfern von seinen Nebenmännern.

" Lasst uns so hungrig sein wie noch nie, lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns auch so positiv sein wie noch nie. Und am allerwichtigsten: Lasst uns so laut sein wie noch nie ", sagte Terzic. Dann würde der BVB " die große Chance haben, zu feiern wie noch nie ."

Doch die Aufgabe ist nicht leicht. Fünf hochwertige Neuzugänge, die mit entsprechenden (Startelf-)Ambitionen gekommen sind, stehen im Kader und müssen integriert werden. Kompensieren muss Terzic jedoch den Ausfall vom einzigen Stoßstürmer Sebastien Haller (Hodenkrebs).

Niko Kovac - der Mann für Wolfsburgs große Ambitionen

Mit dem FC Bayern München gewann der 50-Jährige 2019 das Double - musste aber trotzdem gehen. Zuletzt trainierte Kovac für eineinhalb Jahre die AS Monaco, führte den Verein in Frankreich wieder an die Spitze. Gleiches soll er nun auch mit den Wolfsburgern machen.

" Rang zwölf hat hier niemanden glücklich gemacht. Champions League und Europa League - das ist das, was die Leute hier möchten und was wir möchten ", sagte Kovac. Dafür hat der Kroate gleich eine unbequeme Entscheidung getroffen, er nahm Torhüter Koen Casteels die Kapitänsbinde und machte Maximilian Arnold zum Chef. " Arnold hat das verdient. Er ist im Mittelfeld derjenige, der das Zepter schwingen soll und kann ", begründete Kovac.

Die Kombination aus Entscheidungslust und der Übermittlung dieser ist es, was die Wolfsburger Verantwortlichen überzeugt hat. "Er ist sehr klar in seinen Ansagen, sehr klar in seinen Vorstellungen, aber dabei nicht unangenehm. Er ist keiner, der zum Lachen in den Keller geht, aber jeder weiß auch, wo die Grenze bei ihm ist ", sagte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Sandro Schwarz - Krisenbewältiger in der Hauptstadt

Sollte es der ehemalige Trainer des FSV Mainz 05 noch nicht gewusst haben, wird er nach der ersten Runde im DFB-Pokal wissen, wie schwer sein neuer Job werden dürfte. Mit Hertha BSC scheiterte Schwarz bei Eintracht Braunschweig. Daher hatte er vorher noch sehr ambitionierte Ziele formuliert: "Es ist unser Anspruch, erfolgreich zu starten am Sonntag in Braunschweig. Natürlich ist es auch unser Anspruch, ins Finale zu kommen."

imago images 1013569787

Die Realität ist das sofortige Pokal-Aus und ein sorgenreicher Start. Vergangene Saison entgingen die Berliner in der Relegation dem Abstieg, nun soll Schwarz der Mann sein, der sie so langsam doch noch in Richtung "Big City Club" bringt. " Es ist die große Kunst, sich jetzt nicht nur von dem Ergebnis blenden zu lassen. Die Bundesliga ist ein anderer Wettbewerb. Da wollen wir wieder mit einer Vorfreude rein. Mit dem Glauben, dass wir auch gut sind. Dieses Selbstverständnis und Selbstvertrauen wollen wir auch ausstrahlen ", sagte Schwarz.

" Er hat wie in Mainz auch die Dynamo-Mannschaft (Schwarz war zuletzt Trainer bei Dynamo Moskau, Anm. d. Red.) weiterentwickelt und die Station intensiv durchlebt ", sagte Manager Fredi Bobic. Das mache ihn " für Hertha in der jetzigen Situation zum richtigen Mann ".

Ole Werner - der forsche Neuling

Der 34-Jährige ist anders als seine zuvor genannten Kollegen zwar nicht neu in seinem Klub, aber ein neues Gesicht in der Bundesliga. Am Samstag (06.08.2022) wird Werner sein Debüt im fußballerischen Oberhaus feiern.

Der Werder-Trainer hat sich dieses Erlebnis selbst verdient, er übernahm den Job zu Beginn der vergangenen Saison, weil Markus Anfang aufgrund eines gefälschten Impfpasses gehen musste. Fortan ging es für Bremen stets bergauf, gekrönt von der Rückkehr in die Bundesliga - und auch dort hat sich Werner viel vorgenommen.