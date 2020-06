Ein Mann sieht Gelb - Einen ganz anderen Rekord hält Paderborns Mittelfeldmann Klaus Gjasula nun. Im Abstiegskampfduell mit Bremen wurde er am 31. Spieltag von Schiedsrichter Christian Dingert nach einem Foul an Bremens Joshua Sargent verwarnt. Für Gjasula war es die 17. Verwarnung im 28. Einsatz in dieser Saison - so viele hatte noch nie ein Bundesligaspieler vor ihm. Zuvor hatte er sich noch den Rekord mit Tomasz Hajto geteilt. Der Pole hatte in der Saison 1998/99 im Trikot des MSV Duisburg 16 Gelbe Karten gesehen. Dass der Abräumer der Ostwestfalen sich aber durchaus zu beherrschen weiß, zeigt eine weitere Statistik: Eine zweite Gelbe Karte erhielt er weder in den 17 Ligaspielen, in denen er verwarnt wurde, noch in den beiden Pokalspielen, bei denen er ebenfalls auf dem Notizkärtchen des Schiedsrichters auftauchte.