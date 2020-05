Auf- und Absteiger soll es auch bei Saisonabbruch geben

Gleich vornean sind die Bestimmungen zur Meisterermittlung, Spielklassenstärke sowie Auf- und Abstieg festgeschrieben. Dabei heißt es in §2, Punkt 3, Absatz b): „Meister der Runde ist, wer nach Durchführung aller Spiele die meisten Gewinnpunkte erzielt hat. Absteiger sind die Mannschaften, die die wenigsten Gewinnpunkte erzielt haben.“

Später folgt noch mal der Passus: "Am Ende der Spielrunde steigen aus der Bundesliga die zwei Clubs mit der geringsten Punktezahl und Platzierung in der Bundesligatabelle in die 2. Bundesliga ab. " In der Spielordnung findet sich bislang keine Regelung, was bei einem Saisonabbruch passiert. Für außerordentliche Krisenlagen, ob nun durch Kriege, Unruhen oder Pandemie, gibt es keine Statuten.

Beschlussvorlage voller Brisanz

Aber das soll sich mitten in der Corona-Krise und vor dem Re-Start der beiden Lizenzligen am Samstag (16.05.2020) noch ändern. Die DFL geht am Donnerstag (14.05.2020) auf seiner nächsten Mitgliederversammlung dieses heikle Thema an. Für den Fall eines Saisonabbruchs - weil mehrere Teams möglicherweise eine längere Quarantäne befolgen müssen oder es sogar ein erneutes Verbot von Kontaktsportarten wie dem Fußball durch die Politik gibt - soll es trotzdem einen Meister und zwei Absteiger geben.

Das Fachmagazin „Kicker“ berichtete am Mittwoch über eine entsprechende Beschlussvorlage des DFL-Präsidiums. Darin heißt es: „ Sollte die vollständige Beendigung der Spielzeit unmöglich werden, soll dennoch am Grundprinzip eines sportlichen Auf- und Abstiegs zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga und zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga unter Beibehaltung der Anzahl von jeweils 18 Klubs festgehalten werden. “ Die Relegationsspiele könnten notfalls entfallen.

So unwahrscheinlich ist der Fall nicht

Es gehe um den Fall eines "erzwungenen Saisonabbruchs", führte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende, Peter Peters aus. Die Vereine sollten deswegen einer Auf- und Abstiegsregelung zustimmen, auch wenn die Saison nicht zu Ende gebracht werden kann. Eine Frage, die die Liga spalten kann. Gerade im Tabellenkeller wird kein Konsens herrschen. Der SV Werder gab vorerst keine Stellungnahme ab, war aber über die Information aus Frankfurt alles andere als erfreut. Die Bremer liegen mit der DFL ohnehin wegen der Polizeikosten im Clinch.

Peters warb vorab um Verständnis: "Wir werden am Donnerstag wohl letztmals das Thema 'erzwungener Saisonabbruch' behandeln. Letztmalig deshalb, weil ich überzeugt bin, dass es dazu nicht kommen wird", erklärte der 57-Jährige, der von einem "absolut unwahrscheinlichen Fall" sprach. Aber ist es wirklich so unwahrscheinlich? Mit der Team-Quarantäne für den Zweitligisten Dynamo Dresden zeigt sich ja, auf welch tönernen Füßen selbst das ausgeklügelte Hygiene- und Sicherheitskonzept der DFL stehen. Sollten von entsprechenden Beschlüssen der lokalen Behörden nach positiven Fällen mehrere Vereine betroffen sein, ist die Saison kaum mehr zu retten.

Es braucht eine Dreiviertel-Mehrheit

Zu Beginn der Corona-Krise hatte der für Fußballangelegenheiten zuständige Direktor Ansgar Schwenken darauf hingewiesen, dass ein Saisonabbruch nicht geregelt ist. Die Spielordnung erlaube nicht, offiziell einen Meister beispielsweise nach 30 Spieltagen zu küren. Schwenken erklärte Anfang März gegenüber der Sportschau: "Das ist nicht vorgesehen. Wir müssten dafür neue Beschlüsse fassen."

An diesem Punkt könnte es heikel werden: Der Tabellenletzte SC Paderborn und der Vorletzte Bremen dürften an solch einer Bestimmung wenig Interesse haben. Finden diese Klubs weitere Verbündete? Zumal in einigen Amateurligen und vor allem im Ausland ja andere Mechanismen greifen: Dort wird die Saison annulliert, der Abstieg ausgesetzt und die Liga durch Aufsteiger aufgestockt.

Bei Aufstockung wird der Kuchen kleiner

Eine Erweiterung ihrer beiden Lizenzligen will die DFL in den Krisenzeiten allerdings unbedingt vermeiden, denn dann müsste ja auch der große Kuchen der Medienerlöse nicht an 36, sondern entsprechend mehr Klubs verteilt werden. In der Bundesliga dürfte sich für die pikante Beschlussvorlage mutmaßlich eine Mehrheit finden lassen, denn der Letzte, Paderborn (16 Punkte), und Vorletzte, Bremen (18 Punkte/ein Spiel weniger), haben einigen Rückstand. In Reichweite liegt Fortuna Düsseldorf (22 Punkte). Zum Tabellen-15., Mainz 05 (26), Augsburg (27), Hertha BSC (28) und Frankfurt (28) klafft schon eine beträchtliche Lücke.

All diese Vereine hätten bei einer Wertung vor Saisonende vielleicht sogar Vorteile, weil sie ihr Polster auf der Zielgeraden nicht mehr verspielen können. Komplexer dürfte ein einhelliges Meinungsbild in der 2. Bundesliga werden: Dort trennen den Tabellenletzten, Dynamo Dresden, und den Zwölften, VfL Osnabrück, ganze fünf Punkte. Hier könnte sich jeden Spieltag im Abstiegskampf noch im Endspurt eine neue Konstellation ergeben. Zudem ist Dresden wegen der vom Gesundheitsamt verfügten Quarantänemaßnahmen schon jetzt benachteiligt. Die Liga-Vertreter müssten also noch ein Modell entwerfen, wie mit einer unterschiedlichen Zahl ausgetragener Spiele umzugehen ist. In der Bundesliga steht noch das Nachholspiel Werder Bremen – Eintracht Frankfurt (2./3. Juni) aus.

Ferner will der Liga-Verband festzurren, dass es zu Heimspielen in fremden Stadien kommen kann, sollte dies in der Coronakrise aus "rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen" erforderlich sein. Der Ligaverband will folgende Bestimmung in den Statuten unterbringen: "Sofern keinen der beteiligten Klubs ein Verschulden an dem Wechsel des Stadions trifft, trägt der DFL e.V. die durch den Stadionwechsel entstandenen Mehrkosten für die Austragung des Spiels."

Berg von Problemen bei anderem Szenario

Heikelste Frage bleibt der Saisonabbruch: Sollte dieses Szenario nicht vorsorglich in den Statuten geregelt werden, sähe Peters einen "Berg von Problemen" auf die DFL zukommen. Man müsse auch schon an die Saison 2020/2021 denken, die laut Rahmenterminkalender im August starten soll. "Es kann ja sein, dass wir unter den derzeitigen Bedingungen noch länger spielen müssen. Niemand weiß das ", sagte Peters. "Im August soll es schon weitergehen. Kann dann auch nicht gespielt werden, oder im September? Was passiert dann? Deswegen wäre ein Abbruch die völlig falsche Entscheidung. "

Der Stellvertreter von Christian Seifert im DFL-Präsidium fürchtet lange juristische Auseinandersetzungen, weil es in solch einem Fall immer "negativ Betroffene" gebe. "Dann müssten wir viele Regelungen treffen, deren Folgen noch gar nicht absehbar sind. Das ginge nicht ohne große Komplikationen. Wenn man von Fairness spricht, ist es am besten, die Saison auf den grünen Rasen zu Ende zu bringen als Entscheidungen am grünen Tisch zu treffen."

Aber ist es fair, die wichtigsten Fragen einer Liga – Meisterschaft und Abstieg – vorzeitig aufgrund eines Zwischenstands zu beantworten? Die Zeit der einstimmigen Entscheidungen bei den kontaktlosen Mitgliederversammlungen dürfte am Donnerstag vorbei sein.

mit dpa, sid | Stand: 13.05.2020, 09:16