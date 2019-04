Dies gab der 42-Jährige bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (10.04.2019) bekannt. Bei den Fohlen löst der frühere Bundesliga-Profi (u.a. Hannover 96 und 1. FSV Mainz 05) Dieter Hecking ab, der die Borussia nach dieser Saison vorzeitig verlassen muss.

Rose bringt Co-Trainer Zickler mit an den Niederrhein

"Marco Rose hat in Salzburg in den vergangenen sechs Jahren hervorragende Arbeit geleistet und wir freuen uns, dass er ab der kommenden Saison bei uns sein wird" , so Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl. Mit dem gebürtigen Leipziger Rose kommen auch dessen Co-Trainer Rene Maric, Alexander Zickler und Patrick Eibenberger nach Mönchengladbach, die Borussias Trainerstab ergänzen werden.

"Es gab nicht nur eine Anfrage, sondern ein paar mehr" , sagte Rose, der nach eigenen Angaben für drei Jahre bis 30. Juni 2022 unterschrieb: "Ich habe mich für die neue Herausforderung Bundesliga entschieden, auf die ich mich sehr freue. Borussia ist ein toller Verein mit großen Ambitionen und einer großen Fankultur. Das sind alles Dinge, die mich gereizt haben. Daher habe ich mich für Gladbach entschieden."

Gladbach zahlt Ablöse

Seit Juni 2017 trainiert der 42-jährige Rose die Profis des FC Red Bull Salzburg. In seiner ersten Saison wurde Rose mit dem Klub österreichischer Meister, erreichte das Halbfinale der UEFA Europa League und das Finale des österreichischen Cups. Aktuell führen Rose und Salzburg die Meister-Gruppe der österreichischen Liga mit vier Punkten Vorsprung an und stehen im Finale des österreichischen Pokals.