Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Jonas Boldt ist bereits seit 2007 hauptberuflich in verschiedenen Funktionen für Bayer Leverkusen aktiv.Boldt war beim Werksklub erst zu Saisonbeginn nach der Ernennung von Ex-Weltmeister Rudi Völler zum Sport-Geschäftsführer des Europa-League-Teilnehmers zum Sportdirektor aufgestiegen. Über seine Pläne nach Beendigung seiner Tätigkeit in Leverkusen ist noch nichts bekannt.

Viele Vorschusslorbeeren für Rolfes

" Wir sind Jonas Boldt zu großem Dank verpflichtet. Er hat mit seiner Zielstrebigkeit und mit seinem bedingungslosen Engagement deutlichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Werkself in den vergangenen Jahren ", wird der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses Werner Wenning, Vorsitzender in der Klubmitteilung zitiert.

"Er hat den sprichwörtlichen Stallgeruch"

Gleichzeitig freue man sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Simon Rolfes. " Er hat den sprichwörtlichen Stallgeruch, ist darüber hinaus international bestens vernetzt und besitzt alle Fähigkeiten, um Bayer 04 erfolgreich nach vorne zu bringen “, so Wennig. Und für Geschäftsführer Fernando Carro ist die Beförderung von Rolfes " ein klares Bekenntnis zur DNA von Bayer 04. Simon ist eine allseits respektierte Identifikationsfigur. Er kennt den Klub wie kaum ein anderer ".

Stand: 24.11.2018, 11:34