Der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler Fabian Ernst hat einmal gesagt: "Fußball findet nicht im Konjunktiv statt." Deshalb ist es auch müßig darüber zu spekulieren, was passiert wäre, wenn der VfB Stuttgart im Relegations-Rückspiel bei Union Berlin mit 1:0 in Führung gegangen wäre. Vielleicht wären die Schwaben dann noch in der Bundesliga. Aber nur vielleicht.

Aogo-Treffer zählt nicht

In der 9. Minute schlenzte Dennis Aogo den Ball aus circa 18 Metern per Freistoß ins Berliner Tor. Ein schöner Treffer und vor allem ein wichtiger. Denn nach dem 2:2 im Hinspiel steht Stuttgart unter Druck und braucht in Berlin dringend Tore und am besten einen Sieg.

Doch nach Rücksprache mit dem Videoassistenten verweigerte Schiedsrichter Christian Dingert dem Treffer die Anerkennung - wegen Abseits. Und das völlig zurecht. VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez hatte sich zwischen Mauer und Union-Keeper Rafal Gikiewicz postiert.