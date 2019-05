Meisterschaft

Sieg Bayern: Die Münchener sind auf jeden Fall vorzeitig und zum 29. Mal deutscher Meister, egal, was Dortmund macht.

Unentschieden Bayern: Der FC Bayern bekommt die Schale, wenn der BVB nicht gegen Düsseldorf gewinnt.

Niederlage Bayern: Dann müsste auch Dortmund gegen Düsseldorf verlieren, um alle rechnerischen Zweifel schon vor dem letzten Spieltag eindeutig zu beseitigen - auch wenn die Tordifferenz faktisch natürlich eindeutig für die Münchener spricht.

Champions League

Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind schon in der "Königsklasse" 2019/20 dabei. Eine definitive Entscheidung um den vierten Platz kann am 33. Spieltag nicht fallen, weil Frankfurt und Leverkusen punktgleich sind (jeweils 54 Punkte).

Bis zu Hoffenheim auf Platz sieben ist die Champions League noch drin. Mit Frankfurt, Leverkusen, Mönchengladbach, Wolfsburg und Hoffenheim haben also fünf Teams noch Chancen - je nach Ausgang der Partien bis zum letzten Spieltag.

Europa League

Weil die Pokalfinalisten Bayern und Leipzig sicher in der Champions League sind, sind aus der Bundesliga die Plätze fünf bis sieben in der Europa League 2019/20 dabei.