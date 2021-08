Hertha-Stürmer Cunha wechselt zu Atletico Madrid

Nun ist der Wechsel offiziell: Matheus Cunha wechselt von Hertha BSC zu Atletico Madrid. Das hat der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bestätigt. Über den Abgang des brasilianischen Torjägers in Richtung Spanien war zuvor bereits spekuliert worden. Die Ablöse für den 22-Jährigen soll bei rund 30 Millionen Euro liegen, wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet.

13 Tore in 40 Spielen

Matheus Cunha war 2020 für etwa 18 Millionen Euro von RB Leipzig nach Berlin gekommen. 40 Mal lief er für die Blau-Weißen auf. Dabei schoss er 13 Tore und gab 13 Vorlagen. Durch seine Leistungen in Berlin wurde Cunha zum brasilianischen Nationalspieler. Zuletzt hatte er mit Brasilien an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen und dort die Goldmedaille gewonnen.





Am vergangenen Samstag hatte Cunha bereits nicht mehr in Herthas Kader gestanden. Trainer Pal Dardai verzichtete beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg auf den Brasilianer - der Grund: erneute taktische Disziplinlosigkeiten. Schon nach dem Auftaktspiel in Köln hatte der Ungar den Stürmer für seinen Auftritt massiv kritisiert.





Sendung: rbb24, 23.08.2021, 18:15 Uhr

rbb | Stand: 25.08.2021, 13:44