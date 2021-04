Bei zwei der drei Niederlagen fehlte Kampl

Ironie muss gekennzeichnet werden. Das sei hiermit getan. Es ist indes schon ein herber Schlag, beim Tabellenzweiten auf den Weltklassestürmer verzichten zu müssen - bei gerade vier Punkten Vorsprung.

Aber einen harten Schlag mussten auch die Leipziger hinnehmen. Kevin Kampl holte sich in Bielefeld die fünfte Gelbe Karte ab. In Bielefeld!

Kampl fehlt gegen den FC Bayern, und es ist mit Zahlen zu belegen, dass die Sachsen dadurch auch einen herben Verlust haben. Die Leipziger holten in dieser Saison im Schnitt 2,19 Punkte. Mit Kampl waren es sogar 2,35. Bei zwei der drei Saisonniederlagen fehlte der 30 Jahre alte Slowene, der in Solingen geboren wurde.

Jeder hätte ihn gerne, aber bitte nur im eigenen Team

Kevin Kampl ist einer dieser Spieler, den von der Kreisklasse bis zur Bundesliga jeder gerne in seiner Mannschaft hätte, und zwar nur in seiner. Gegner treibt Kampl zur Weißglut, weil er sie a) mit seinem dauernden Gerenne in hohem Tempo treibt und b) nervt.

Kampl ist einer, dem der Ball ein bisschen vom Fuß springt, so dass der Gegner eher dran ist. Aber der Ball springt dann vor Kampls Schienbein und direkt in seinen Lauf. Das sehen Gegner, gerade technisch versiertere, als himmelschreiendes Pech an. Aber es ist eine Qualität, und zwar die von Kampl.