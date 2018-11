Am Ende auch in der Höhe verdient bezwang RB Leipzig am Sonntag (11.11.2018) Bayer Leverkusen mit 3:0 (1:0). Der starke Yussuf Poulsen per Doppelpack (27., 85.) und Lukas Klostermann (68.) erzielten die Treffer für die Sachsen, die seit zehn Liga-Spielen unbesiegt sind und in der Tabelle an Bayern München vorbeizogen. Leverkusen bleibt in der Liga viel zu wechselhaft, um sich von der Abstiegszone abzusetzen und kassierte die zweite Pleite in Folge.

Rangnick zieht den Hut