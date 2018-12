Deshalb schwiegen die Fans bei den Bundesligaspielen am Wochenende über weite Strecken. Eine Halbzeit lang versagten viele Fans am Wochenende den Teams ihre Unterstützung.

BVB-Trainer Favre: " Ich verstehe die Leute "

Lucien Favre von Spitzenreiter Borussia Dortmund kann das verstehen. " Ich würde alle Spiele am Montag total verbieten ", sagte Favre im Anschluss an das 2:0 gegen Freiburg, nachdem auch die BVB-Fans in der ersten Halbzeit weitestgehend geschwiegen hatten. Er bedauere dies " für uns, weil sie uns viel bringen, wenn sie da und laut sind ", sagte Favre, betonte aber: " Ich verstehe die Leute, die protestieren, total. "

Kein Schweigen in Düsseldorf

Beim Auftaktspiel zum 13. Spieltag am Freitag hatten sich die Anhänger von Fortuna Düsseldorf und des FSV Mainz 05 nicht am angekündigten Fan-Boykott an diesem Wochenende beteiligt. Es gab zwar Plakataktionen, aber beide Fangruppen unterstützten ihre Teams in gewohnter Intensität.