Drei positive Coronatests beim 1. FC Köln

Bundesliga - Nord-Süd-Gefälle beim Training

In der Vorbereitung auf einen Wiederanpfiff der Bundesliga herrschen bei den Vereinen Unterschiede: Während Wolfsburg, Paderborn und Leipzig den Einstieg ins Mannschaftstraining planen, hängen die Vereine in Augsburg, München und Freiburg noch in der Warteschleife. | mehr