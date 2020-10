Positionspapier: TV-Gelder gleichmäßiger verteilen

Mehrere Vereine aus der ersten und zweiten Fußballbundesliga wollen sich zusammentun und noch einmal für eine Umverteilung der Fernseheinnahmen werben. Mit einem Positionspapier wollen sie sich an das Präsidium der Deutschen Fußball Liga wenden.

Einer der Klubs, der das Positionspapier mit initiiert hat, gab gegenüber der Sportschau an, dass bis zu acht Vereine die Vorschläge darin unterstützen wollen. Man hoffe aber noch auf weitere Unterzeichner. Bislang sollen es vor allem Abstiegskandidaten der ersten Liga und Zweitligisten sein, die mitmachen wollen.

50 Prozent unabhängig vom Erfolg verteilen

Der wichtigste Punkt: Die Vereine halten es für sinnvoll, die TV-Gelder in Zukunft gleichmäßiger zu verteilen und Erfolg oder Misserfolg der Profiklubs weniger stark zu berücksichtigen. Sie schlagen vor, in Zukunft nur noch die Hälfte der TV Einnahmen, nach erfolgsorientierten Kriterien zu verteilen - aktuell werden mittels eines Rechenmodells rund 98 Prozent der TV-Gelder direkt oder indirekt über den sportlichen Erfolg verteilt. Die andere Hälfte solle gleichmäßig auf die Vereine verteilt werden.

Die Idee dahinter: Die Spirale aus Geld und Erfolg, die die Etats der Profiklubs im deutschen Fußball hat auseinanderdriften lassen, soll sich weniger schnell weiterdrehen. Und vor allem die erste Liga soll dadurch wieder spannender werden.

Mehr Geld für die 2. Liga?

Ob in dem Positionspapier am Ende auch stehen wird, dass mehr Geld von der ersten Liga in die zweite Liga umverteilt werden soll, ist noch nicht klar. Ein Entwurf beinhaltet aber bislang, dass die Zweitligisten auch an der internationalen Vermarktung der ersten Liga stärker beteiligt werden sollen. Aus diesem Topf könnten sie dann statt bisher acht Millionen bis zu 50 Millionen Euro bekommen.

Das DFL-Präsidium tagt am Donnerstag das nächste Mal und will bis Dezember entscheiden, wie die Fernsehgelder ab der kommenden Saison an die Mitgliedsvereine verteilt werden. Die Idee, einen größeren Teil der Gelder nicht mehr abhängig vom sportlichen Abschneiden der Vereine zu vergeben, steht dabei schon länger zur Debatte.

