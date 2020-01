Es ist keine Übertreibung, wenn man David Wagner als kommunikativ bezeichnet. Wer dem 48-Jährigen eine Frage stellt, muss damit rechnen, dass Wagner womöglich länger ausholt. Antworten, die länger als eine Minute dauern, sind beim Schalker Trainer keine Ausnahme. Wagner hat viel zu erzählen und weiß genau, was er seinem Gegenüber vermitteln will.

Wenn Wagner über Fußball spricht, dann kommt er in der Regel recht schnell auf sein Leitmotto zu sprechen: "Ich möchte mich nicht nach dem Gegner richten, sondern unser Spiel durchdrücken." Das wiederholt Wagner. Immer und immer wieder. Tagein, tagaus. Was bei anderen Fußballlehrern zu einer gelegentlich genutzten Fußballphrase zählt, ist für Wagner so etwas wie sein Mantra.

Wagner hat vorgesorgt

Der Schalker Trainer hat klare Vorstellungen, wie der Fußball auszusehen hat, den seine Mannschaft spielen soll. Frühes Pressing, eine hohe Verteidigungslinie und möglichst viele Ballgewinne schon in der Hälfte des Gegners kennzeichnen seine Philosophie. Für die Spieler bedeutet das ein erhöhtes Laufpensum und hohe taktische Disziplin.

Wagner hat für beides vorgesorgt. So wirkt die Mannschaft deutlich fitter als in der Vorsaison. Das zeigt sich auch statistisch. Aus der sprintschwächsten ist die sprintfreudigste Mannschaft der Liga geworden. Und auch die Abstimmung auf dem Rasen funktioniert, sodass Schalkes Pressing Wirkung zeigt. Ballgewinne, noch ehe der Gegner die Mittellinie überquert hat, sind keine Seltenheit.

Vertrauensvorschuss vom Trainer

Die große Stärke von Wagner ist seine offene, klare, zielgerichtete Kommunikation. Wagner ist klar in der Ansprache. Er weiß genau, was er von seinen Spielern verlangt und vermittelt das eindrücklich. Nach zahlreichen Trainerwechseln in den Vorjahren trifft er bei seinem Kader vielleicht auch einen Nerv: "Es gab hier permanent Veränderung und nur ganz wenig Kontinuität", erklärt er. "Für uns ist aber Mut der Schlüssel. Wir wollen alle im Verein dazu animieren, sich Dinge zu trauen, keine Angst vor Fehlern zu haben."

Wagner gewährt seinen Spielern deshalb zunächst einen Vertrauensvorschuss. Das zeigt Wirkung. Bestes Beispiel ist die fast wundersame Auferstehung von Amine Harit. In der vergangenen Saison war der junge Marokkaner ein Schatten seiner selbst. Verunsichert, wankelmütig in seinen Auftritten auf dem Rasen, und, wie er heute versichert, auch tief betroffen und schwer mitgenommen von einem Autounfall mit Todesfolge im Urlaub, bei dem Harit am Steuer gesessen hatte.

Gregoritsch macht's wie Harit