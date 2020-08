Von Seiten der Bundesregierung gab es zuletzt positive Signale für eine begrenzte Zulassung von Zuschauern in Fußball-Stadien. So hielt Kanzleramtschef Helge Braun eine baldige Rückkehr der Fans für möglich. " Die Stadien werden nicht ausverkauft sein können und das muss gut organisiert und kontrolliert werden. Dann müssen sie aber nicht mehr leer sein, finde ich", hatte Braun gesagt. Auch aus dem für Sport zuständigen Innenminsterium war zu hören, dass es gute Chancen für Fußball mit Zuschaurn gebe, sofern bei Stadionbesuchen keine Infektionsketten ausgelöst würden.

Dämpfer von Söder

Nun gab es aber einen Dämpfer aus Bayern. "Ich bezweifle, dass wir im August weitere Lockerungen beschließen können. Daher bin ich auch als Fußballfan sehr skeptisch zum Start der Bundesliga. Geisterspiele ja, aber Stadien mit 25.000 Zuschauern halte ich für sehr schwer vorstellbar" , erklärte Bayerns Minsterpräsident Markus Söder gegenüber der "Bild am Sonntag".

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte bereits einen Leitfaden für die Teilzulassung von Fans in die Stadien erstellt. Sie will ein Stehplatz- und Alkoholverbot bis zum 31. Oktober durchsetzen und keine Gästefans in den Stadien bis zum Jahresende erlauben, wenn zur neuen Saison ab dem 18. September wieder Zuschauer in eingeschränkter Zahl zugelassen würden. Entsprechende Anträge des DFL-Präsidiums stehen bei der Mitgliederversammlung an Dienstag (04.08.2020) zur Abstimmung.

Datenschutz und (Geister)-Heimspiele

Außerdem soll die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten ein weiterer Eckpfeiler der DFL-Sitzung sein. Dazu bräuchte es Identitäten und Kontaktdaten der Zuschauer im Stadion. Die Fans selbst fordern, dass der Datenschutz gewährleistet wird und es nicht zu einer verdeckten Überwachung kommt. Personalisierte Tickets sind ihnen ein Dorn im Auge.

Außerdem ausschlaggebend: Soll es eine einheitliche Regelung zur Fanrückkehr nach einer prozentualen Quote geben oder nicht? Das könnte je nach Pandemieentwicklung in den verschiedenen Bundesländern dazu führen, dass manche Teams Geiserheimspiele bestreiten, andere zumindest mit Teilen ihrer Fans - ein möglicher Wettbewerbsvorteil.

Zorc: "Schwer, etwas Profundes zu sagen"

Um die Voraussetzungen für eine Teilzulassung von Zuschauern in Bundesligastadien zu erfüllen, muss jeder Klub ein Detailkonzept entwickeln und dem jeweiligen Gesundheitsamt zur Prüfung vorlegen. Zudem sind die unterschiedlichen Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer sowie die aktuellen Infektionszahlen der jeweiligen Landkreise zu berücksichtigen.