Der Ärger über die engen Schiedsrichterentscheidungen zieht sich bei den Ostwestfalen wie ein roter Faden durch die Saison. " Wir sind der Underdog, mit dem man es machen kann ", kommentierte Abwehrroutinier Uwe Hünemeier voller Frust. Sachlicher in der Wortwahl, aber ähnlich in der Botschaft äußerte sich Paderborns Sportchef Martin Przondziono: " Ein großer Verein bekommt so eine Rote Karte eher nicht. "

In Gleichzahl durchaus ebenbürtig

In Gleichzahl war Paderborn gegen den VfL durchaus ebenbürtig gewesen. Ben Zolinski (22.) hatte vor 13.926 Zuschauern für die Führung gesorgt, Vasiliadis mit seinem Anschlusstreffer zum 2:3 in der 72. Minute noch einmal Hoffnungen auf zumindest einen Punkt geweckt. Doch Wolfsburg war insgesamt cleverer. Am Samstag geht es für den SCP mit dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 weiter (15.30 Uhr).

sid | Stand: 03.02.2020, 11:19