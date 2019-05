Diesmal ist die Konstellation ähnlich. Zwei Punkte liegen die Bayern vor dem BVB. Gewinnt Borussia Dortmund also bei Borussia Mönchengladbach und verlieren die Bayern daheim gegen Eintracht Frankfurt, hieße der Deutsche Meister Borussia Dortmund. Ein Remis würde den Bayern aufgrund der um plus 17 besseren Tordifferenz reichen.

Champions League

Drei Mannschaften sind sicher qualifiziert: FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Das Rennen um den vierten Platz für die Champions League wird heiß. Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen liegen mit 55 Punkten nahezu gleichauf. Die Gladbacher haben die um plus zwei bessere Tordifferenz, allerdings am Samstag (18.05.2019) im BVB den schwierigeren Gegner gegenüber der Werkself, die bei der Hertha antritt. Hoffnung auf Rang vier hat auch noch die Eintracht aus Frankfurt (54 Punkte), die dafür bei den Bayern jedoch punkten muss. Der VfL Wolfsburg (52 Punkte) bräuchte ein kleines Fußball-Wunder.

Europa League

Zwei Bundesligisten qualifizieren sich sicher für die Gruppenphase, nämlich der Tabellenfünfte und der -sechste. Der Siebte geht in die Europa-League-Qualifikation. Gladbach und Leverkusen können nicht mehr aus den Top Sieben fallen. Eintracht Frankfurt wäre mit einem Punkt in München sicher in der Europa League, der VfL Wolfsburg mit einem Sieg in Augsburg.

Hoffenheim ist auf Schützenhilfe angewiesen. Gewinnt die TSG in Mainz, braucht sie eine Frankfurter Niederlage oder maximal ein Wolfsburger Remis. Werder Bremen muss gegen Leipzig gewinnen und braucht dazu sieglose Spiele sowohl von Wolfsburg als auch von Hoffenheim.

Direkter Aufstieg: Paderborn oder Union?

Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg sind abgestiegen. Der VfB Stuttgart geht in die Relegation. Der 1. FC Köln steht als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Die Plätze zwei und drei in der 2. Bundesliga versprechen allerding noch große Spannung. Der SC Paderborn kann den direkten Aufstieg mit einem Sieg in Dresden packen. Union Berlin muss auf einen Ausrutscher der Paderborner hoffen, könnte mit einem Sieg beim VfL Bochum noch vorbeiziehen. Ansonsten ginge es für Union in die Relegation gegen den VfB.

red | Stand: 13.05.2019, 10:37