Die Sperre, die Nübel nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Eintracht Frankfurt erhielt, gewährte dem Schalker Trainer Aufschub. Knapp einen Monat, nachdem Nübels Wechsel zum FC Bayern bekanntgegeben wurde, muss sích Wagner nun aber entscheiden. Für die Bundesligapartie am Freitag (31.01.20) bei Hertha BSC ist Nübel wieder spielberechtigt.

Trotz der Schmähungen und Proteste, die von Teilen der Schalker Fans zu erwarten sind, sollte der Trainer Nübel das Vertrauen schenken. Dieser Ansicht ist Uwe Dietz, der seit mehr als 20 Jahren für die Sportschau über den Klub aus Gelsenkirchen berichtet. "Er ist - im Moment jedenfalls - der bessere, der komplettere Torhüter" , sagt Dietz in seinem Plädoyer für Nübel. "Wenn man sich anschaut, wie eng es ist im oberen Tabellendrittel, dann kommt es auf jeden Punkt, ja vielleicht sogar auf jedes Tor an. Und da kann Nübel den Unterschied ausmachen."

Jan Wochner, ebenfalls seit Jahren für den ARD-Hörfunk mit den Schalkern beschäftigt, vertritt eine andere Ansicht. Wochner argumentiert für Schubert. Wenn man nur die reine Torhüterleistung betrachte, könne er keine großen Unterschiede zwischen Nübel und Schubert feststellen, sagt Wochner. Nur müsse man eben auch bedenken: "Wenn Wagner dem jungen Schubert die Rolle als Nummer eins im Schalker Tor jetzt nicht zutraut, dann konsequenterweise auch nicht im Sommer. Deshalb ist die eigentliche Frage nicht Nübel oder Schubert? Sondern: Traut Wagner Schubert den Posten als Nummer 1 im Schalker Tor auf Dauer zu?"

Die Gefahr, dass Wagner für seine Entscheidung weiteren Aufschub bekommt, besteht allerdings. Schubert verpasste das Training am Dienstag wegen Beschwerden an der Patellasehne. Am Donnerstag werde Trainer David Wagner bei der Medienkonferenz Auskünfte über die Schwere der Verletzung geben.

red | Stand: 29.01.2020, 17:00