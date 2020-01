Schon bevor am 4. Januar offiziell verkündet wurde, dass Nübel ab Sommer 2020 für den Rekordmeister spielen wird, gab es Diskussionen über die Motivation des Wechsels. Schnell wurden Vorwürfe laut, dass die Berateragentur "Siebert & Backs" und der Spieler groß abkassieren wollten und die sportlichen Perspektiven dabei außer Acht ließen. Dagegen wehrte sich nun Michael Schulz. Der ehemalige Nationalspieler und Bundesligaprofi, der als Berater in der Agentur angestellt ist, sagte nach einer Bühnenshow mit dem WDR-Bundesligamoderator Sven Pistor: "Wir waren nicht geldgeil."

Schulz ließ auch kein gutes Haar an Schalkes ehemaligem Manager Christian Heidel. Dieser habe es versäumt, frühzeitig einen neuen Vertrag mit Nübel auszuhandeln, der einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2020 verhindert hätte. "Wir wollten verlängern, wurden aber nicht zurückgerufen."

Um dieses Thema war es schon in der Sendung "Sportschau Thema - Spielerberater zu Recht in Verruf?" gegangen, in der Heidel und Stefan Backs, einer der Geschäftsführer von "Siebert & Backs", zu Gast waren. Der ehemalige Schalker Manager wies dabei Vorwürfe zurück, er habe eine Gelegenheit verschlafen, die dem Klub aus Gelsenkirchen nun teuer zu stehen komme.

Die ganze Sendung "Sportschau Thema" vom 27. Juli 2019 können Sie hoch nochmal sehen: