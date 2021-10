VfL Wolfsburg in der Krise: Steffen schlägt Alarm, van Bommel beruhigt

Allen voran Renato Steffen. "Was verloren gegangen ist, ist am Ende die Zusammenarbeit, die uns letztes Jahr und auch am Anfang der aktuellen Saison ausgezeichnet hat. Dass ein Mitspieler mal den Weg für den anderen macht, auch wenn es wehtut", beklagte der Schweizer nach der 1:3-Niederlage beim österreichischen Meister am Mittwoch. Deutliche Worte, die in Wolfsburg nachhallen werden.